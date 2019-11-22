Юмашев рассказал, как Путин получил работу в Кремле

Бывший руководитель администрации Бориса Ельцина и действующий советник президента на общественных началах Валентин Юмашев рассказал в интервью Владимиру Познеру, как Владимир Путин начал работать в администрации президента.

Напомним, с марта 1997 года по декабрь 1998-го Валентин Юмашев занимал должность главы администрации президента, а затем был советником Бориса Ельцина на общественных началах. Владимир Путин стал директором ФСБ в 1998 году, в 1999-м Борис Ельцин назвал его своим преемником, а в 2000-м он выиграл выборы президента России.

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По словам господина Юмашева, он познакомился с господином Путиным благодаря Анатолию Чубайсу (сейчас председатель правления «Роснано»). В марте 1997 года господин Чубайс ушел с поста руководителя администрации президента (АП) на должность первого вице-премьера (правительство Виктора Черномырдина). Господин Чубайс предложил возглавить АП Валентину Юмашеву (на тот момент был советником Бориса Ельцина). Тот предложение принял, но возникли сложности: Анатолий Чубайс «увел с собой в правительство Максима Бойко (заместителя главы АП.— “Ъ”), Лешу Кудрина (заместителя главы АП, начальника контрольного управления; сейчас — глава Счетной палаты.— “Ъ”)», «половина сотрудников отсутствовала».

По словам господина Юмашева, господин Чубайс предложил ему взять в администрацию Владимира Путина — «сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге». Тот факт, что господин Путин работал в КГБ, его тогда не смутил. «Дело в том, что этой темы тогда не было. Это человек, который проработал с Собчаком»,— пояснил он.

Валентин Юмашев также рассказал, почему Борис Ельцин решил уйти с должности президента 31 декабря 1999 года. По его словам, он подал в отставку за полгода до выборов, «чтобы Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы». Борису Ельцину было очень важно, чтобы Владимир Путин уверенно победил на выборах, отметил Валентин Юмашев.

В ходе интервью он также рассказал, что Евгений Примаков на посту премьер-министра дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ, но ему не дал этого сделать «Борис Николаевич». По его словам, «это мало кто знает».