Юмашев рассказал о желании Примакова уволить Путина из ФСБ

Бывший руководитель администрации Бориса Ельцина и действующий советник президента на общественных началах Валентин Юмашев рассказал в интервью Владимиру Познеру, что Евгений Примаков на посту премьер-министра дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.

Напомним, с марта 1997 года по декабрь 1998-го господин Юмашев занимал должность главы администрации президента, а затем был советником Бориса Ельцина на общественных началах. В 2000 году вошел в состав учредителей благотворительного Фонда Ельцина. Женат на младшей дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко.

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«Кстати говоря, возвращаясь про Примакова, такая маленькая деталь… Он дважды пытался уволить Путина с поста директора ФСБ. Это мало кто знает»,— рассказал господин Юмашев. Отвечая на вопрос, кто не дал ему это сделать, Валентин Юмашев ответил: «Борис Николаевич».

Господин Юмашев также рассказал, что Евгений Примаков просил Владимира Путина организовать слежку за лидером «Яблока» Григорием Явлинским. По его словам, осенью 1998 года об этом ему рассказал сам господин Путин, который был против слежки.

«Происходит звонок, говорит Путин: "Валентин Борисович, мне нужно срочно подъехать к вам". Он подъезжает и говорит: "Я только что разговаривал с Евгением Максимовичем Примаковым, и он попросил, чтобы я как директор ФСБ дал команду следить за Явлинским, потому что он — агент империализма, Госдепа и т. д. Он идет на выборы, и за ним надо следить. Я как директор ФСБ считаю это абсолютно недопустимым. Если такая же позиция у Бориса Николаевича Ельцина, я сейчас же пишу заявление об уходе, потому что я считаю, что мы уничтожим ФСБ, если оно будет заниматься такими делами"»,— рассказал Валентин Юмашев. После этого господин Юмашев выразил уверенность, что Борис Ельцин не разделяет эту позицию, и это инициатива самого Евгения Примакова.