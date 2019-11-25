Биткойн зачли по уставу

Пока законодатели готовят законопроект о цифровых активах, под который не подпадают криптовалюты, в России впервые удалось внести биткойн в уставный капитал. Налоговики зарегистрировали изменения. Для этого пришлось провести оценку электронного кошелька с биткойном и нотариально заверить акт приема-передачи. По оценкам экспертов, правового статуса биткойну прецедент все-таки не создаст, но может расширить сферу его применения.

Как рассказал “Ъ” основной владелец и гендиректор ООО «Артель» Михаил Успенский, в состав учредителей компании вошел инвестор, который внес в уставный капитал виртуальную валюту. Инвестор вложил 0,1 биткойна, что составило примерно 60 тыс. руб. на момент сделки, в обмен на 5% в проекте. Из них 750 руб. предназначались для оплаты долей в уставном капитале, а оставшаяся часть передавалась на баланс ООО. Чтобы внести в уставный капитал криптовалюту, была проведена независимая оценка электронного кошелька экспертной группой Veta.

По словам Михаила Успенского, сначала ФНС отказала в регистрации изменений, затем была проведена дополнительная юридическая работа: «Мы оформили акт приема-передачи логина и пароля от электронного кошелька, и весь комплект документов был снова заверен нотариусом. Повторно подали документы в налоговую, на этот раз удачно».

Господин Успенский отметил, что этот пример наглядно показывает, что финансирование в криптовалюте полностью соответствует букве и духу российского законодательства «и доступно любому предпринимателю». Новый инвестор Станислав Бойко подтвердил “Ъ”, что внес часть биткойна в капитал ООО: «Вместе с Михаилом решили внести мой биткойн в уставный капитал и на баланс общества в рамках российского законодательства. Это оказалось возможным, что открывает новые перспективы по инвестициям посредством виртуальных активов не только в цифровую, но и в другие отрасли экономики».

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, государственная регистрация изменений произошла 8 ноября. “Ъ” ознакомился с решением единственного участника ООО «Артель» об увеличении уставного капитала за счет внесения биткойна, заверенного нотариусом, а также с актом приема-передачи логина и пароля электронного кошелька. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили.

Управляющий партнер Veta Илья Жарский пояснил, что компания впервые провела оценку стоимости электронного кошелька с криптовалютой. Для этого совместно с саморегулируемой организацией оценщиков (СРО) «Экспертный совет» разработал методологические рекомендации. Они опубликованы на сайте СРО. С точки зрения расчета стоимости оценка криптовалюты — достаточно простая задача, отмечает господин Жарский, основные сложности заключаются в отсутствии правовой базы — что это за объект, какие на него права. «Когда законодательно вопросы будут разрешены, количество запросов на оценку криптовалюты возрастет, а пока будем формировать практику»,— считает Илья Жарский.

По данным старшего юриста Versus.legal Cергея Ковалькова, других аналогичных случаев в РФ не было, но в 2015 году 45 биткойнов внесли в уставный капитал итальянской фирмы в Тоскане, завершение трансакции подтвердил аудитор и эксперт по налоговому праву, а также bitcoin-энтузиаст Стефано Капаччоли. Юрист добавил, что итальянское законодательство, как и российское, сформулировано достаточно широко: в уставный капитал можно внести любые активы, подлежащие оценке.

По мнению господина Ковалькова, хотя законодательство РФ прямо не указывает, что биткойн можно внести в уставный капитал общества, нет и запрета: «Закон сформулирован так, что позволяет признать биткойн в качестве имущественного права, имеющего денежную оценку».

Возможность внесения криптовалюты в уставный капитал фактически признает ее имущественным правом, считает управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев: «Теперь можно будет не только покупать, продавать или менять криптовалюту, но и использовать ее как инструмент вложения в бизнес». Однако пока такое действие выглядит только как эксперимент. Основатель и гендиректор Tokenomica Артем Толкачев считает, что внесение криптовалюты в уставный капитал не даст биткойну правового статуса в России. «ФНС выполняет в данном случае роль статиста, служба не оценивает, корректно или некорректно вносить в уставный капитал криптовалюту, с таким же успехом я могу внести в капитал свою репутацию, если у меня будет официальная оценка ее стоимости»,— отмечает он.

На сегодняшний день в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект «О цифровых финансовых активах». По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, пока существующие криптовалюты находятся вне рамок законопроекта, но он не исключил, что ситуация может измениться.

Полина Смородская