Сотрудника ФБР обвиняют в бесполезной фальсификации

Сразу два ведущих американских СМИ, телеканал CNN и газета The Washington Post, сегодня сообщили о расследовании в отношении бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) США. Его подозревают в фальсификации документа, связанного с разрешением на слежку за Картером Пейджем, советником тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, в рамках расследования его связей с Москвой. Как утверждает The Washington Post, если фальсификация и имела место, она не повлияла на законность установления слежки. Однако само сообщение о злоупотреблении в ФБР наверняка будет использовано президентом Трампом для удара по оппонентам перед новыми выборами — в 2020 году.

«В отношении бывшего юриста ФБР ведется уголовное расследование после возможной подделки документа, связанного со слежкой за советником из штаба Трампа в 2016 году»,— сообщил сегодня телеканал CNN со ссылкой на «несколько источников, знакомых с ситуацией». Аналогичную информацию опубликовала и газета The Washington Post (WP), добавив несколько деталей — например, что юрист занимал невысокую должность и был уволен именно тогда, когда о его поступке стало известно. Правда, его имя так и не раскрывается.

Напомним, еще до избрания на пост президента США и в течение трех лет после оппоненты подозревали самого Дональда Трампа и его ближайших соратников в связях с Россией. В Минюсте США на этот счет велось тщательное расследование, которое возглавлял спецпрокурор Роберт Мюллер. Но доказать вину господина Трампа они так и не смогли: как говорится в итоговом докладе, господин Мюллер «не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года». После это спецпрокурор Мюллер подал в отставку.

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Тем не менее сам факт российского вмешательства в выборы американские власти не опровергли. Согласно докладу, было обнаружено «множество контактов между членами штаба президента США Дональда Трампа и лицами, утверждавшими, что имеют связи с российским правительством». Один из них — бывший советник господина Трампа Картер Пейдж. Как говорится в сегодняшних публикациях, измененный сотрудником ФБР документ касался слежки именно за ним.

«Сотрудник представил недостоверные сведения, сообщив, что у него была документация, подтверждающая заявление, сделанное им во время дискуссий с Минюстом о фактическом обосновании для ходатайства (о ведении слежки за господином Пейджем.— “Ъ”),— пишет WP.— Затем он подделал электронное письмо, чтобы подтвердить свое неверное заявление».

Как утверждают оба издания, об этом поступке сотрудника ФБР будет упомянуто в докладе генерального инспектора Министерства юстиции США — Майкла Хоровица, который анализирует расследование ФБР по «российскому делу». Публикация доклада назначена на 9 декабря. Впрочем, как утверждают источники газеты The Washington Post, слежка за Картером Пейджем все равно признана законной, несмотря на возможную фальсификацию. Между тем именно законность слежки за ним вызывала наибольшие сомнения у сторонников Дональда Трампа.

Впрочем, появление информации о пусть не очень значительной, но все же фальсификации в расследовании предполагаемого российского вмешательства может стать козырем в руках Дональда Трампа перед перед следующими президентскими выборами — 2020 года. Как пишет CNN, такая информация, вероятно, «повлечет за собой обвинения со стороны Дональда Трампа и его союзников в том, что ФБР совершали противоправные действия при расследовании связей между российским вмешательством в выборы и штабом Трампа».

Кирилл Кривошеев