В армии России увеличилось число насильственных преступлений

С начала 2019 года в войсках России от командиров пострадали более 100 военнослужащих, рассказал на заседании в Совете федерации заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец. По его словам, растет число преступлений с применением насилия, с посягательством на имущество и на бюджетные деньги.

Насильственные преступления часто связаны с невыполнением младшими и старшими командирами базовых требований общевоинских уставов, объяснил господин Скребец. «Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных»,— сказал заместитель главного военного прокурора (цитата по «Интерфаксу»). Тем не менее он считает, что в войсках удалось достичь «общей стабилизации уровня преступности».

Правонарушители объясняют свои действия тем, что у них недостаточно полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях. Однако, как считает господин Скребец, на самом деле причина насилия в отсутствии «твердых навыков работы с подчиненными». Это он связывает с недостатками при подготовке курсантов в военных училищах.

Напомним, в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Он утверждает, что сделал это из-за дедовщины и угрозы изнасилования.

Подробнее о преступлении читайте в подборке “Ъ”.

О проблеме неуставных отношений в российской армии читайте в интервью “Ъ” сотрудничающего с правозащитной организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга» адвоката Александра Передрука «Дедовщина — это разновидность пыток».