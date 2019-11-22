Обвиняемую в контрабанде наркотиков жительницу Екатеринбурга признали невменяемой

Жительницу Екатеринбурга 24-летнюю Дарью Беляеву, которую обвинили в контрабанде наркотиков, психиатрическая экспертиза признала невменяемой. Как сообщила “Ъ” адвокат госпожи Беляевой Ирина Ручко, ее подзащитная ставит под сомнение выводы психиатров.

«Специалисты пришли к выводу о необходимости применения принудительных мер медицинского характера с назначением амбулаторного лечения, а не посещения стационара. Дарья не согласна с диагнозом, который ей поставили. Он не ставится так легко — после трех недель пребывания в стационаре. Нужно более глубокое изучение»,— сообщила госпожа Ручко. Она отметила, что психиатры, которые проводили лечение Дарьи, ставили совсем иной диагноз».

4 декабря в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Дарьи Беляевой. Ирина Ручко признает, что небольшой шанс на удовлетворение жалобы есть. «Если суд отказывает, то следствие знакомит нас с материалами дела и направляет их в суд. При рассмотрении состава преступления будут учитываться результаты экспертизы — применить принудительные меры медицинского характера в отношении Дарьи»,— добавила госпожа Ручко.

Напомним, в апреле сотрудники Уральской таможни задержали в Екатеринбурге Дарью Беляеву, у которой диагностировано психиатрическое заболевание. Девушка заказала из Польши антидепрессант элонтрил, в состав которого входит бупропион — является производным запрещенного наркотика эфедрон. Было возбуждено дело по статьям «приобретение наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и «контрабанда наркотиков» (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Дарье Беляевой грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Подробнее — в материале “Ъ” «Психиатры оправдали бупропион».

Анастасия Реутова, Екатеринбург