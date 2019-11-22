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Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.

«О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно»,— говорится в сообщении.

В прошлом году большая пресс-конференция состоялась 20 декабря. Президент отвечал на вопросы около четырех часов.

Как проходила пресс-конференция президента в 2018 году, читайте в публикации “Ъ” «Вещать — не значит жениться».

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