Сделки «Анапского проекта» и «Югинвестрегиона» на 22,4 млн рублей признаны недействительными

Арбитражный суд Краснодарского края признал ничтожными две сделки, заключенные между ООО «Анапский проект» и ООО «Югинвестрегион» в 2013 и 2014 годах. Общая сумма, которую надлежит вернуть обществу в конкурсную массу «Анапского проекта» составляет 22,4 млн руб. Еще одно заявление конкурсного управляющего банкрота о признании инвестиционных договоров между обществом и ЗАО «Кубанская управляющая компания» отклонено. Материалы краевого арбитража опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Всего конкурсным управляющим ООО «Анапский проект» Михаилом Кравченко в суд подано 12 исков о признании недействительными сделок между банкротом и ООО «Югинвестрегион», ООО «Кубань-Прогресс-Юг», ООО «Юг-ФинСервис, ООО «ГЕРМЕС-А», ООО «Интерград», ООО «Кубанская Нива» и ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, «Анапский проект» один из самых проблемных застройщиков Краснодарского края. Компания возводила в Анапе два двухсекционных 18-этажных дома ЖК «Парковый» за счет средств дольщиков. В настоящий момент один дом построен на 70%, второй — на 18%. Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору компании Юрию Ганночке и его предполагаемым сообщникам, которые, по версии следствия, привлекали средства дольщиков на строительство «Паркового», хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам. По аналогичной статье суда дожидаются еще девять человек, которых обвиняют в хищении более 840 млн руб. у 409 дольщиков жилого комплекса. В числе подсудимых двое экс-руководителей Крайинвестбанка.

Дмитрий Михеенко