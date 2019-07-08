Инвестору ЖК «Парковый» в Анапе ищут землю

На территории курортного города не хватает земли, чтобы компенсировать затраты инвестору на достройку проблемного ЖК «Парковый», сообщили в администрации края на запрос “Ъ-Кубань”. «На сегодняшний день потенциальный инвестор ООО «Славянский дом» готов рассмотреть вопрос взятия на себя обязательств по завершению строительства объекта с учетом предоставления земельного участка. Ввиду того, что на территории МО Анапа отсутствуют не обремененные правами третьих лиц земельные участки администрацией города ведется работа по передаче ряда земельных участков в собственность муниципального образования», - говорится в сообщении.

Как ранее рассказал “Ъ-Кубань” конкурсный управляющий ООО «Анапский проект» (выступает застройщиком ЖК «Парковый») Михаил Кравченко, ООО «Славянский дом» изъявило желание завершить проблемные объекты еще в феврале этого года. Администрация Анапы в свою очередь уже утвердила компенсационный земельный участок, который будет предложен инвестору в обмен на выход его на объекты. «Однако проблема заключается в том, что администрация Краснодарского края не согласует земельный участок, предложенный инвестору. По нашей информации, краевые власти хотят, чтобы ЖК „Парковый“ достраивал Крайинвестбанк (выступал кредитором «Анапского проекта», прим.) и он вроде бы даже планировал возобновить строительные работы, но пока никаких сдвигов по решению проблемы нет. С нашей стороны все готово, чтобы передать долгострои „Славянскому дому“, поэтому, если администрация края не пойдет нам навстречу, мы намерены обратиться с иском в суд»,— рассказал Михаил Кравченко.

«Анапский проект» один из самых проблемных застройщиков Краснодарского края. Компания возводила в Анапе два двухсекционных 18-этажных дома ЖК «Парковый» за счет средств дольщиков. В настоящий момент один дом построен на 70%, второй — на 18%. Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору компании Юрию Ганночке и его предполагаемым сообщникам, которые, по версии следствия, привлекали средства дольщиков на строительство «Паркового», хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам. По аналогичной статье суда дожидаются еще девять человек, которых обвиняют в хищении более 840 млн руб. у 409 дольщиков жилого комплекса. В числе подсудимых двое экс-руководителей Крайинвестбанка.

Андрей Ульченко