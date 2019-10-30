Смольный направит на развитие здравоохранения около 5 млрд рублей

Власти Петербурга намерены увеличить финансирование сферы здравоохранения в городе. Объем выделяемых средств вырастет на 10% и составит порядка 5 млрд рублей. Об этом в ходе выступления в Заксобрании в среду, 30 октября, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, приоритетом станет повышение качества оказания медицинской помощи населению и более раннее выявление заболеваний. Средства, в частности, пойдут на приобретение новейшего оборудования, а также на ремонт и модернизацию медицинских учреждений Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что доходы территориального фонда ОМС в Петербурге в 2020 году составят 119 млрд руб. Из них 18,4 млрд руб. будет выделено из городского бюджета.