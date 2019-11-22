В Новороссийске введен режим ЧС из-за сильного ветра

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ураганного ветра. Его порывы достигают 35–38 м/c, в школах на сутки отменили занятия, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В каждом внутригородском районе будет развернут оперативный штаб, при резкоменяющейся обстановке, докладывать информацию каждые 2 часа. Под особый контроль взять семьи, входящие в группу социального риска»,— добавили в пресс-службе. В городе также заработали сирены региональной автоматизированной системы оповещения населения, передает ГТРК «Кубань».

Жителям Новороссийска не рекомендовано выходить из дома, сообщили “Ъ-Юг” в спасательной службе города. Руководитель отряда новороссийской спасательной службы Алексей Одеров на своей странице в Instagram рассказал, что в службу поступает информация о поваленных ветром деревьях и снесенных конструкциях.

Как пишут в соцсетях местные жители, в порту Новороссийска сильный ветер снес контейнер, который упал на стоявший рядом грузовой автомобиль. Поваленное ураганом дерево упало на детскую площадку, еще одно — на газопровод. Ветер также опрокинул установленные на городских улицах новогодние елки.