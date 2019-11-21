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В Новороссийске норд-ост ломает деревья и сносит строительные леса

Жителям Новороссийска не рекомендовано выходить из дома из-за сильного ветра, порывы которого достигают 25-30 м/с, сообщили в спасательной службе города. Руководитель отряда новороссийской спасательной службы Алексей Одеров на своей странице в Instagram рассказал, что в службу поступает информация о поваленных ветром деревьях и снесенных конструкциях.

Как сообщают в соцсетях жители города, в порту сильный ветер снес контейнер, который опрокинулся на стоявший рядом грузовой автомобиль. Поваленное ураганом дерево упало на детскую площадку, еще одно – на газопровод, снесенные ветром строительные леса оказались на крыше соседнего частного дома, сообщил начальник городской спасательной службы Алексей Одеров. Ветер опрокинул установленные на городских улицах новогодние елки.

Анна Перова, Краснодар


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