Леопарды возвращаются на Кавказ

К началу XX века по вине человека из дикой природы России полностью исчез переднеазиатский леопард. В начале XXI века, наконец, пришло понимание, что это проблема, которую нужно решать.

Подготовила Юлия Репринцева

О программе

Леопард исчез с территории России, а редкие заходы животных из соседних стран не позволяют надеяться на самовосстановление его популяции, в 2005 году была разработана программа восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. Ее выполняет Минприроды России при участии WWF России, Института проблем экологии и эволюции РАН, Сочинского национального парка и других партнеров. В 2009 году в Сочинском парке при участии WWF России был построен Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Для разведения переднеазиатского леопарда в Центр восстановления были завезены два самца из Туркмении и две самки из Ирана. Еще пару леопардов привезли из Лиссабонского зоопарка. Всего в центре от разных пар родились 18 котят.

В центре леопарды проходят специальную подготовку к самостоятельной жизни в природе. Они учатся самостоятельно охотиться и избегать человека. После прохождения специальных тестов (экзаменов), где проверяется наличие этих навыков, формируется группа для выпуска в природу. На них надевают спутниковые ошейники, которые позволяют получать информацию об их местонахождении, и выпускают в дикую природу. Радиосигнал от ошейника поступает раз в два часа. Отслеживать перемещения леопардов также помогают более 160 фотоловушек, установленных на особо охраняемых природных территориях российского Кавказа.

Как сложилась судьба выпущенных на волю леопардов Читать далее

Первая троица — Виктория, Ахун и Килли — была выпущена 15 июля 2016 года в Кавказском заповеднике. Второй выпуск состоялся в 2018 году. Двух леопардов — Волну и Эльбруса — выпустили в Национальном парке «Алания» (Северная Осетия). Еще одного — Артека — в Кавказском заповеднике.

С момента выпуска за перемещением и деятельностью леопардов наблюдает группа полевого мониторинга. Она проверяет фотоловушки и кластеры — места, где леопард задерживается продолжительное время, чтобы обнаружить на территории следы его присутствия. Как правило, факт длительного пребывания хищника в одном месте говорит об успешной охоте на крупную добычу, после которой хищник может продолжительное время находиться возле нее.

Половина выпущенных в дикую природу леопардов погибла по разным причинам. Килли застрелили браконьеры, Эльбрус, предположительно, погиб под лавиной. Виктория умерла от истощения.

Когда следующий выпуск

Сейчас в дикой природе находятся три леопарда, но постоянное наблюдение с помощью спутникового ошейника ведется только за Артеком. Аккумуляторы его ошейника еще работают и присылают сигнал.

Чтобы не допускать родственного скрещивания, братьев и сестер выпускают в разных регионах. Таким образом, сейчас в Кавказском заповеднике живут два самца, а в Северной Осетии — самка, что делает размножение в дикой среде невозможным. Однако в перспективе в следующем году планируется следующий выпуск леопардов, который даст возможность для образования пар и потомства. Пока что окончательных решений по дате, особям, месту и времени выпуска нет.

По словам Дроновой, следующий выпуск леопардов может быть не раньше лета 2020 года. К выпуску готовятся пять животных. К тому времени им исполнится два года. Еще один леопард под вопросом: он не прошел тест на избегание человека. Сколько будет выпущено котят, зависит от того, как они пройдут тестирование. Например, специалисты смотрят, способно ли животное самостоятельно охотиться, избегает ли человека и домашний скот. Тесты проводятся за месяц-полтора перед выпуском. После этого рабочая группа дает свои рекомендации, а Минприроды решает, сколько животных и в каком месте выпускать.

«Сейчас наша важная задача — привезти из зарубежных зоопарков новых животных, чтобы было кого выпускать. Пока этот процесс движется не так, как хотелось бы. Для нас уже выбрана пара в Швеции, осталось только организовать привоз, Минприроды должно договориться и обеспечить координацию этого процесса»,— отметила Дронова.

Предварительные итоги программы

«Для России это первый опыт по возвращению в природу такого крупного хищника, как переднеазиатский леопард,— говорит Горшков.— Особых наработок в этом направлении еще не было. Проект очень сложный и не всегда происходит так, как хочется. Добиться слаженной работы всех компонентов очень непросто. Тем не менее шесть животных выпущены, еще пять или шесть готовятся к выпуску. Глобальная цель — добиться, чтобы в дикой природе Кавказа существовало около 50 леопардов. Далеко не все из них должны быть выпущены. Речь идет о том, чтобы создать жизнеспособную популяцию, которая могла бы сама размножаться и воспроизводиться».

Горшков признал, что сейчас программа реализуется не так быстро, как планировалось. «Да, мы сейчас значительно отстаем от всех планов, которые были, когда программа только начиналась. Думали, что программа будет идти успешнее и быстрее. Мы планировали, что к 2020 году у нас в дикой природе будет 13 леопардов и что они будут успешно размножаться,— сказал он.— Сейчас у нас есть понимание о том, где и как мы ошиблись. Это важно для дальнейших решений. Программа реализуется — это главное. Однозначно сказать, успешно или нет,— нельзя».

С ним согласна и Дронова: «Нельзя сказать, что программа неуспешна. Она реализуется! В природе всегда есть естественный отход — далеко не каждая молодая особь доживает до половозрелого состояния. Конечно, такой проект трудно реализовывать. Уже хорошо, что есть выпуски подготовленных человеком животных, есть центр, где люди научились работать с леопардами, поняли, как их готовить к выпуску. Мониторинговая группа научилась различать следы жизнедеятельности леопарда: метки на деревьях, его следы — не только на снегу, а, скажем, на грунте, где они плохо видны. Люди должны были этому научиться. Это бесценный опыт. Дальше нужно просто наращивать усилия».

«Популяцию леопардов еще никто и никогда не восстанавливал,— добавила Дронова. — Зарубежной литературы по этой теме не существует. Коллеги интересуются нашими успехами и неуспехами — для всего мира это важно. Например, есть проекты, где пытаются восстановить пуму. Коллеги смотрят на нас и перенимают опыт. В 2012 году к нам присоединились Международный союз охраны природы, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов».

По словам Дроновой, «одна из проблем реализации программы — частая смена кадров в Минприроды». «За последние два года не раз менялись курирующие замминистра и руководители профильных департаментов. Пока они вникают в суть программы, нужно что-то делать, действовать. Нужно общаться с зарубежными коллегами по поводу привоза новых животных, готовить места выпуска, обсуждать ключевые вопросы на заседаниях рабочей группы. Рабочая группа, к слову, не собиралась уже больше года. Этой программе определенно требуются внимание со стороны Минприроды и политическая воля в достижении целевых показателей»,— заключила Дронова.