Как сложилась судьба выпущенных на волю леопардов

Килли

Наибольшая угроза для программы восстановления леопарда на Кавказе — браконьерство. Поскольку леопард находится под угрозой исчезновения, во всех государствах, на территории которых он обитает, его охраняют. Но браконьеров не останавливает, что охота на краснокнижное животное уголовно наказуема, зверь до сих пор рассматривается как дорогой подарок или ценный трофей.

Леопарда Килли выпустили на территорию Кавказского заповедника летом 2016 года. В январе 2019-го его нашли убитым браконьерами. Предположительно, это произошло в Абхазии, где добыча переднеазиатского леопарда попадает под ст. 256 Уголовного кодекса (незаконная охота). «Минприроды России сообщило, что это произошло на территории Абхазии, но нам из Абхазии подтверждения не пришло»,— говорит координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF России Наталья Дронова. По ее словам, из полиции Абхазии пришел ответ, что следы пребывания леопарда в Абхазии не выявлены, а факт браконьерства не подтвердился.

Минприроды же сообщало, что 27 января в 6 км от селения Ажара в урочище Мрампа Гулрыпшского района леопард Килли попал в браконьерскую ловушку. На сайте программы сказано, что он был застрелен при попытках защититься. Зажатая лапа леопарда почти отмерла: в попытках освободиться Килли практически отгрыз ее. Когда леопарда обнаружили охотники, они решили, что животное погибло, и попытались освободить его из капкана. В этот момент хищник попытался освободиться. Вместо того, чтобы сообщить о раненом животном в Государственный комитет по экологии и охране природы, браконьеры просто застрелили обездвиженного зверя. А потом, предположительно, сняли с него шкуру, бросив останки на месте.

Дронова предполагает, что браконьеры охотились на другого зверя, но, встретив леопарда, испугались и застрелили его. «Точно известно только одно: леопарда убили браконьеры. Есть фотографии, доказывающие это. На фотографии у него на лапе затягивающаяся петля»,— говорит она.

Виктория

«Виктория более года прожила на территории Кавказского заповедника. Осенью она отправилась в Абхазию и была поймана местными жителями, которые установили железную клетку-ловушку, заметив, что у них пропадают куры»,— рассказывает Дронова.

Абхазия передала самку России. «Виктория была возвращена в центр, где специалисты проверили состояние ее здоровья. Никаких заболеваний или отклонений они не нашли,— продолжает Дронова.— Специалисты пытались понять, почему она пришла обратно к людям. Тестовые охоты на копытных Виктория прошла успешно. Тогда рабочая группа решила выпустить ее обратно в дикую природу. В конце декабря 2017 года Викторию выпустили в том же месте, что и в первый раз. Через какое-то время со спутникового ошейника пришел сигнал, что она находится на одном и том же месте длительное время. На место отправилась наша мониторинговая группа, которая обнаружила ее мертвой».

По словам Дроновой, специалисты не смогли прийти к единому мнению, с чем связана гибель Виктории. «Видимых повреждений не было. Когда ее нашли, она была истощена. Почему произошло истощение — непонятно. Возможно, Виктория неудачно поохотилась, получила травму и не смогла больше добывать себе пищу. Очень жаль, что мы потеряли самку: на нее были большие надежды»,— сетует Дронова.

«Может быть, было ошибкой выпустить Викторию зимой,— признает Дронова.— Может, больше не будет таких выпусков. Просто никто не хотел, чтобы она долго сидела в центре и стала ручной, потому что к тому моменту она уже год провела в природе. Полагали, что все пройдет нормально».

Эльбрус

Эльбруса выпустили 27 июля 2018 года в Национальном парке «Алания». В марте 2019 года сигнал его ошейника стал приходить с одного места в Южной Осетии, там, где сошла лавина. Две экспедиции сотрудников Института проблем экологии и эволюции РАН и Института экологии горных территорий попытались добраться до места, откуда ошейник подавал сигналы, но это оказалось невозможным: оно было завалено камнями и льдом.

«Что произошло с Эльбрусом, мы точно сказать не можем, скорее всего, он погиб под лавиной. Однако шанс, что животное потеряло ошейник и все еще живо, существует. Узнать об этом мы сможем, если, например, животное попадется на фотоловушки»,— говорит директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков.

Ахун

Ахуна выпустили в июле 2016 года в Кавказском заповеднике, через полтора месяца он освободился от спутникового ошейника — снял его через голову. С тех пор отслеживать перемещение зверя очень сложно — это можно делать только с помощью фотоловушек и следов присутствия в лесу. Но так как леопардов мало, а территория огромная, они попадают в кадр очень редко. В последний раз объективы камер засекли Ахуна осенью 2016 года. Предположительно, принадлежащие ему следы были замечены в том же районе в январе 2019 года. Недавно похожего на Ахуна леопарда увидели на дороге Мостовского района — силуэт животного мелькнул в свете фар. Услышав звук тормозов, леопард скрылся в лесу. Как только ученые получили это сообщение, они отправились на поиски следов зверя в округе, однако земля была сухая и им ничего толком найти не удалось. Судя по словам водителя, леопард не выглядел больным. Хотя больше про Ахуна не известно практически ничего, в WWF России надеются, что он чувствует себя хорошо.

Волна

Волну выпустили в национальном парке «Алания» в Северной Осетии. В настоящее время сигнал от ее ошейника уже не поступает: исчерпался его ресурс. Местные жители ее не видели. Однако специалисты полагают, что она, как и ее братья Ахун и Артек, удачно охотится.

Артек

Артека выпустили самым последним из шестерых, 31 августа 2018 года, ошейник все еще при нем. Он леопард-путешественник: изучает территорию вокруг. Его передвижения, как и местонахождение других леопардов, нигде не обнародуются, чтобы не подсказывать браконьерам, где искать животных.

В середине сентября прошлого года, то есть практически сразу после выпуска, сигнал со спутникового ошейника Артека показал, что животное провело 44 часа на одном месте. В WWF России говорят, что это указывает на удачную охоту на среднюю или крупную добычу. Первая крупная добыча Артека — олень-сеголеток — была обнаружена неподалеку от его выпуска. Сначала нашли несколько ребер, позже в стороне обнаружили его заднюю ногу, она была засыпана (вероятно медведем) землей и дерном. В сентябре 2019 года сигнал со спутникового ошейника леопарда Артека снова показал, что животное провело много часов на одном месте — на этот раз 27. В кластере ученые обнаружили экскременты леопарда, в которых находилась черная шерсть серны. Обе эти находки говорят о том, что Артек успешно адаптировался в дикой природе.