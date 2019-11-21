Суд арестовал начальника СИЗО №1 Махачкалы, а следствие добавило ему статей обвинения

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца начальника СИЗО №1 Махачкалы Дауда Давыдова. В случае предъявления ему обвинения до 27 ноября он пробудет под стражей до 17 января следующего года.

Как сообщал “Ъ”, рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения для подполковника внутренней службы, которому была инкриминирована взятка в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), началось в минувший вторник. Оно было отложено на четверг по просьбе адвокатов господина Давыдова, которым потребовалось время на сбор материалов, характеризующих их подзащитного.

В ходе сегодняшнего заседания, которое было проведено в закрытом для прессы режиме, подозреваемый и его защитники узнали о возбуждении еще одного уголовного дела — по статьям Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий и вымогательстве. Следствие сообщило суду о том, что новое дело было соединено в одно производство с делом о взятке.

Помимо начальника махачкалинского СИЗО фигурантами дела стали несколько его подчиненных.

Подробности массовых задержаний в пенитенциарной системе Дагестана — в материале “Ъ” «Служба исполнения наказаний массово задерживается».

Юлия Рыбина, Махачкала