Белгородские депутаты предложили создать пожарные расчеты во всех крупных ТЦ

Депутаты Белгородской областной думы внесли в Госдуму РФ проект закона о создании подразделений пожарной охраны в торговых центрах, площадь которых превышает 5 тыс. кв. м. Для этого предлагается внести поправки в федеральный закон «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обязав собственников крупных ТЦ либо создавать частные пожарные подразделения за свой счет, либо привлекать добровольные пожарные дружины по договору.

Согласно тексту законопроекта, речь идет об «организациях торговли с массовым пребыванием людей, являющихся многофункциональными торговыми комплексами, расположенных в зданиях площадью более 5 тыс. кв. м». По словам автора инициативы Игоря Барщука, при возникновении ЧП эвакуацией людей и предотвращением роста очага занимаются сотрудники торгового центра и охранного предприятия, «чьи действия оказываются неэффективными, а зачастую — формальными».

В пояснительной записке к документу приведен примерный расчет, согласно которому затраты на содержание одного пожарного в ТЦ площадью 23 тыс. кв. м. составят 18 тыс. руб. В эту сумму входит обучение, а также приобретение спецодежды и инвентаря. Минимальный состав частной пожарной охраны должен достигать пяти человек.

По данным белгородской облдумы, с 2014 по 2017 год в пожарах в торговых центрах России погибли 226 человек, еще 678 получили травмы. Наиболее резонансным из последних случаев стал пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года, в результате которого погибло 60 человек, в том числе 37 детей. После этого были проведены масштабные проверки в ТЦ по всей стране, которые выявили более 1 тыс. объектов с нарушениями пожарной безопасности.

Подробнее о пожаре в «Зимней вишне» и его последствиях читайте в материалах “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж