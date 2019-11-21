Tele2 закупит у «Ростелекома» услуги по «закону Яровой» на 4,3 млрд рублей

Tele2 заключила с «Ростелекомом» договор на оказание услуг по исполнению требований «закона Яровой», следует из сообщения о существенной сделке оператора. Стоимость договора составила 4,3 млрд руб., заказчиками по нему выступают ООО «Т2 Мобайл» и его аффилированные лица (АО АКОС, АО АПЕКС, АО «Теле2 — Санкт-Петербург»). Обязательства по сделке должны быть исполнены до 31 декабря 2021 года. В пресс-службе «Ростелекома» пояснили, что внедряют единое техническое решение на своих сетях и сетях Tele2 в соответствии с «законом Яровой». «Ростелеком» не раскрывает совокупных расходов на его исполнение.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить переговоры и сообщения абонентов шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

В июле «Ростелеком» закупил системы хранения данных (СХД) «Купол» для исполнения «закона Яровой» на 3 млрд руб., сообщали «Ведомости». Производителем СХД «Купол» выступает ООО «Национальные технологии», в котором «Ростелеком» получил 49%, выкупив долю у структур «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова, сообщал “Ъ” 8 апреля. Владелец 51% «Национальных технологий» — «Ростех».

О том, как бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой», читайте в публикации “Ъ” «Операторы связи попросили поддержки у государства».

Юлия Тишина, Юлия Степанова