Зарубежные СМИ: О чем рассказал ключевой фигурант «украинского дела»?

Постпред США при ЕС Гордон Сондленд выступил на публичных слушаниях в спецкомитете Палаты представителей Конгресса, где обсуждается импичмент президента. Он признал, что Вашингтон действительно давил на Киев и требовал от президента Украины Владимира Зеленского открыть расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Сондленда называют ключевым свидетелем против Трампа. Его речь обсуждают все мировые СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Гордон Сондленд нанес Дональду Трампу сокрушительный удар, полагают обозреватели The Guardian. Фраза «Мы следовали указаниям президента» пробила дыру в защите Белого дома, и теперь угроза импичмента выглядит еще реальнее. Сондленд рассказал, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани пытался поставить Владимиру Зеленскому условие: встреча в Овальном кабинете состоится в обмен на политически мотивированное расследование против соперников Трампа.

В задачи Гордона Сондлера входило доведение неофициальных требований Вашингтона до киевских властей. И, видимо, он справлялся с этим отлично. The Washington Post напоминает, что еще этой осенью Трамп называл Сондленда «по-настоящему хорошим человеком и отличным американцем». Но после его показаний в Сенате, Трамп дистанцировался от Сондленда и заявил, что «он его не очень хорошо знает».

Сайт Белого дома приводит комментарий президента. Трамп ясно сказал Сондленду: «Я ничего не хочу от Украины. Я не хочу ничего. Я указал это дважды». О том же в Конгрессе сообщил и сам американский посол в ЕС, отмечает The New York Times. То есть требования «услуга за услугу» не было. Таков должен быть единственный вывод из этого «бутафорского» слушания, ведь заявление под присягой сделал единственный человек из числа свидетелей, который когда-либо говорил на эту тему напрямую с президентом Трампом»,— заявили в Белом доме.

Тем временем сам Джо Байден, сын которого стал разменной монетой в этом политическом торге, занят проведением дебатов вместе с другими представителями Демократической партии. Как отмечает газета USA Today, Байден считает, что демократы не могут быть полностью поглощены целью «упечь Трампа за решетку», иначе есть риск проиграть выборы. А расследованием пусть занимается министерство юстиции, добавил кандидат в президенты США.