СК «Неометрия» получила от Сбербанка 675 млн рублей на строительство микрорайона «Южане»

Фото: СК "Неометрия"

Краснодарская строительная компания «Неометрия» получила проектное финансирование от Сбербанка на строительство третьей очереди микрорайона «Южане» на Западном обходе кубанской столицы. Соглашение о предоставлении кредитной линии на 675 млн руб. накануне подписали собственник «Неометрии» Борис Юнанов и руководитель Краснодарского отделения Сбербанка Татьяна Сергиенко. Сообщается, что третья очередь «Южан» включает в себя 392 квартиры и 16 тыс. кв. м жилья, которое будут реализовываться с использованием механизма эскроу.

Компания «Неометрия» имеет опыт строительства жилых комплексов в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Ростове-на-Дону. За девять лет на рынке недвижимости застройщик ввел в эксплуатацию 330 тыс. кв. м жилья и еще 395 тыс. кв. м находятся в реализации. Всего жильем обеспечены более 7,5 тыс. семей.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ранее Сбербанк подтвердил намерение заключить договоры проектного финансирования с краснодарской строительной компанией «ЮгСтройИмпериал». Речь, в первую очередь, идет о строительстве ЖК «Босфор» в Новороссийске. На проект общей стоимостью около 3 млрд руб. кредитная организация планирует выделить кредит в объеме 2,4 млрд руб. В сентябре кредитная организация открыла кредитную линию застройщику на строительство третьей очереди ЖК «Элегант» на улице Сормовской.

Дмитрий Михеенко