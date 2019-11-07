Сбербанк обеспечит проектное финансирование строительства домов в Анапе и Новороссийске Объем кредитных средств выданных компании «ЮгСтройИмпериал» за три года может составить 15-20 млрд рублей

Краснодарская строительная компания «ЮгСтройИмпериал» планирует заключить со Сбербанком договоры о проектном финансировании ряда объектов. Как рассказал “Ъ-Кубань” председатель Совета директоров застройщика Николай Амосов, речь, в первую очередь, идет о строительстве ЖК «Босфор» в Новороссийске. На проект общей стоимостью около 3 млрд руб. кредитная организация планирует выделить кредит в объеме 2,4 млрд руб.

Кроме того, в ближайшей перспективе «ЮгСтройИмпериал» планирует заручиться финансовой поддержкой Сбербанка для реализации по новым правилам 214-ФЗ строительного проекта ЖК «Граф Суворов» на улице Суворова в историческом центре Краснодара. Это будет 15-этажный дом элит-класса, схожий с уже реализованным ЖК «Тургенев». Необходимое финансирование в проект составит ориентировочно 600 млн руб.

Также компания намеревается реализовать проект строительства ЖК на Пионерском проспекте в Анапе. Это будет порядка 100 тыс. кв. м апартаментов в курортной зоне. Возведение объекта также планируется осуществить на деньги Сбербанка.

Рассматриваются к реализации также несколько проектов в Краснодаре и Сочи. По словам Николая Амосова в ближайшие три года проектное финансирование компании Сбербанком должно составить около 15-20 млрд руб. В настоящее время на четыре проекта уже выделено или планируется к выделению около 10 млрд кредитных средств.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в Закон о долевом строительстве (214-ФЗ), которые предполагают проектное финансирование строительных объектов. Теперь застройщик осуществляет строительные работы на заемные средства, а деньги дольщиков аккумулируются на эскроу-счетах и только после ввода объекта в эксплуатацию перечисляются компании. Как отмечает председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов, проектное финансирование существует в кредитной организации уже больше десяти лет, однако, ранее это была необязательная услуга, а с июля этого года она стала обязательной.

«Что касается удорожания квадратных метров жилья вследствие введения проектного финансирования застройщиков, то это предрассудки. Деньги собственника стоят дороже, чем деньги банка. Рост средней стоимости жилья после принятия поправок в 214-ФЗ можно объяснить лишь тем, что с рынка “отвалились” те компании, которые занимались точечными проектами, имея 5 млн рублей собственных средств и реализующие квадратные метры по изначально заниженной цене», - рассказал банкир.

Ранее “Ъ-Кубань” писал о том, что компания «Югстройимпериал» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании строительства третьей очереди ЖК «Элегант». Три 24-этажных жилых дома появятся по адресу Сормовская улица, 1/3. Планируется возвести более 35 тыс. кв. м жилья класса «комфорт». Размер инвестиций составит 1,7 млрд руб.

Дмитрий Михеенко