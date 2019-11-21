В Свердловской области у 15 тыс. человек в год выявляют рак

По данным онкологического диспансера Свердловской области, более 15 тыс. человек в год впервые сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главврач медучреждения Владимир Елишев во время доклада на заседании регионального правительства.

По его словам, всех пациентов вносят в свердловскую онкологическую информационную систему «Онкор». Сейчас в базе порядка 120 тыс. человек, уточнил господин Елишев. «В 2019 году комплекс “Онкор” интегрировали с единой государственной информационной системой здравоохранения. Уже проведены тестовые выгрузки данных пациентов. Планируется, что с января 2020 года все реестры будут формироваться из данной единой платформы»,— сообщил главврач. По его словам, это повысит дисциплинированность врачей. Кроме того, информационная система «Онкор» позволяет реализовывать телемедицинские консультации. По данным Владимира Елишева, около 60% консультаций свердловский онкодиспансер проводит с другими медучреждениями, около 40% — с ведущими онкоцентрами страны.

Как ранее сообщал “Ъ-Урал”, к 2024 году власти планируют снизить смертность от онкологических заболеваний на 18%.

Анастасия Реутова