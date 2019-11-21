Свердловские власти рассчитывают за пять лет снизить смертность от рака на 18%

В 2020 году в Свердловской области появится референс-центр по патоморфологии, который сможет более точно и быстро устанавливать диагноз, рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Павел Креков. Референс-центры — диагностические отделения, создаваемые на базе медицинских организаций, и которые могут устанавливать онкодиагнозы и перепроверять их в случае необходимости благодаря закупке нового оборудования. Открытие центра по эндоскопии в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском позволит повысить число выявления раннего рака. К 2024 году планируется снизить смертность от онкологических заболеваний на 18%, сказал господин Креков.

Анастасия Реутова