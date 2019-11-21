Гособвинение просит посадить экс-главу новосибирского планетария на три года

В Октябрьском райсуде Новосибирска, где слушается уголовное дело бывшего директора планетария Сергея Масликова, начались прения сторон. Прокуратура переквалифицировала статью обвинения на менее тяжкую: со взятки (ст. 290) на злоупотребление полномочиями (ст. 285). По словам старшего помощника прокурора района Натальи Черновой, она запросила для Сергея Масликова три года лишения свободы в колонии общего режима. Следующей в прениях выступит сторона защиты.

Правоохранители завели дело против Сергея Масликова в феврале 2018 года, основанием послужили материалы главка МВД по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Масликов за взятки сдавал в аренду дорогостоящую видео- и звуковую аппаратуру планетария. Общая сумма взяток, инкриминируемых экс-главе планетария, составила около 650 тыс. руб. Уголовное дело получило большой общественный резонанс. В защиту астронома выступили коллективы десятков школ, вузов, НИИ, астрономические сообщества других государств.

О том, как проходило следствие по делу экс-директора планетария, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все для людей»

Константин Воронов