Александр Моор: налажено взаимодействие с новыми собственниками Антипинского НПЗ

Взаимодействие властей Тюменской области с новыми собственниками Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) носит конструктивный характер, сообщил сегодня в своем послании тюменский губернатор Александр Моор. «Завод работает и будет работать. Мы понимаем, что бизнес — это всегда риск, негативные эффекты для региона от смены собственника предприятия нивелированы», — пояснил он.

В мае НПЗ, основным владельцем которого был Дмитрий Мазуров, подал в арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. Это было сделано после того, как его активы ($225 млн) заморозил Высокий суд Лондона из-за иска VTB Commodities Trading. Основной кредитор НПЗ Сбербанк искал покупателей на актив, среди которых фигурировал ЛУКОЙЛ, который заявлял, что готов выкупить НПЗ после его банкротства. В начале июня стало известно, что совместное предприятие азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ».