Количество посетителей ТЦ в Екатеринбурге выросло на 1%

С начала года Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в Екатеринбурге вырос на 1%, сообщила компания Watcom по итогам трех кварталов. В Москве рост составил 3%. Среди причин сложившейся ситуации эксперты называют изменение модели потребления и малые объемы ввода качественных объектов на рынок коммерческой недвижимости.

«В целом Shopping Index ввел себя довольно стабильно на протяжении трех лет. В отличие от Москвы, здесь не было такого сильного снижения в 2014 году после падения рубля. В Екатеринбурге мы наблюдаем флуктуацию в узком коридоре колебаний на фоне стагнации рынка»,— пояснил генеральный директор Watcom Роман Скороходов.

По данным Уральской палаты недвижимости, всего в Екатеринбурге работает 77 крупных торговых объекта, общая площадь которых составляет 1,2 млн кв. м., из них 121,4 тыс. кв. м ведены в 2018-2019 годах. По данным аналитиков (УПН), доля вакантных площадей в ТЦ постепенно снижается за счет появления операторов, ранее не присутствовавших в городе. Аналитики полагают, что это поможет выделить торговые объекты на общем фоне и привлечь потребителей.

О том, что происходит на рынке торговых объектов города, читайте в материале «Торговые центры наполнили новыми брендами».