Торговые центры наполнили новыми брендами

Аналитики УПН фиксируют качественные изменения на рынке торговой недвижимости Екатеринбурга. По их данным, доля вакантных площадей в ТЦ постепенно снижается за счет появления операторов, ранее не присутствовавших в городе. Аналитики полагают, что это поможет выделить торговые объекты на общем фоне и привлечь потребителей.

По итогам третьего квартала этого года, доля вакантных площадей в торговых центрах Екатеринбурга составила 4,4% (в 2018 году — 5,2%), рассказали аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН). «Сохраняется тренд на стабильное поглощение площадей — это положительный процесс для рынка», — сообщили аналитики УПН. По итогам девяти месяцев поглощение фиксируется на уровне 2,6% от общей площади ТЦ в городе. Всего в Екатеринбурге работает 77 крупных торговых объекта, общая площадь которых составляет 1,2 млн кв. м., из них 121,4 тыс. кв. м ведены в 2018-2019 годах.

Положительные тенденции в наполняемости ТЦ проходят на фоне роста арендных ставок, который начался еще в первом квартале 2019 года из-за повышения НДС на 2%. Некоторые ТЦ подняли уровень в диапазоне 2-5%. По данным УПН, в третьем квартале 2019 года средняя арендная ставка в крупных екатеринбургских ТЦ составила 2,7 тыс. руб. за кв. м, что на 4,2% выше аналогичного периода 2018 года.

«Каждый квартал открываются новые магазины в только введенных в эксплуатацию торговых объектах — “Astroom” и “Brands Stories Outlet” в Солнечном. В 2019 году в ТРЦ разместились три фитнес-центра, крупный арендатор «Холодильники.ру» зашел в Мегалэнд. Только что открывшийся ТЦ на Новой Сортировке уже заполнен арендаторами», — пояснили аналитики УПН. По их данным, наибольшее количество вакантных площадей сохраняется в ТЦ «Crystals» (около 50%) и ТРЦ «Комсомолл» (более 30%).

Одной из заметных тенденций развития рынка торговой недвижимости аналитики назвали приход новых операторов. Ранее площади заполнялись в основном за счет известных брендов, которые уже присутствовали на местном рынке. В качестве примера в УПН привели «Гринвич» и «Мегу», которые смогли привлечь японский бренд повседневной одежды Uniqlo, в «Меге» помимо этого открылся первый магазин федеральной книжной сети «Республика». После реконструкции ТРЦ «Park House» появились арендаторы, ранее не представленных в городе: например, сеть магазинов детской одежды «Cocodrillo» и федеральная сеть «Джанго-парк», отметили в УПН.

На стадии строительства в Екатеринбурге сейчас находится еще несколько торговых объектов. Среди них Veer mall на Эльмаше, площадь которого составит 167 тыс. кв. м, его планируют сдать к концу следующего года. Продолжаются работы по строительству второй очереди галереи по улице Радищева. В планах также значатся вторые очереди ТРЦ «Глобус» и гипермаркета «Максидом». Также начали строить Торговый комплекс на площади 1-ой Пятилетки, но пока работы приостановлены на этапе возведения фундамента.

Дарья Соколова