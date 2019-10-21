В работе Первого комитета ООН не смогла поучаствовать половина российской делегации

Половина делегации России, отправленная для участия в Первом комитете Ассамблеи ООН, не получила визы, заявил заместитель постпреда РФ при отделении ООН Андрей Белоусов. По его словам, в визе отказали восьми россиянам, в том числе представителям МИДа, Минобороны и «Роскосмоса». Всего в этом году в визе было отказано 18 делегатам.

«В этом году визы не получили уже восемь членов нашей делегации, то есть почти половина ее членов. Причем среди них не только сотрудники МИД России, но также представители Минобороны и госкорпорации "Роскосмос", которые должны были участвовать в тематических дискуссиях, мероприятиях на полях Первого комитета и в консультациях по проектам резолюций»,— сказал господин Белоусов (цитата по ТАСС).

По его словам, визу не получил «ключевой член российской делегации» — начальник отдела МИД России Константин Воронцов, отвечающий за вопросы многостороннего разоружения.

«На фоне такого адресного удара по российской делегации циничным издевательством выглядит предложение США "совместно поработать над выработкой мер доверия в космосе и международной информационной безопасности”»,— заявил господин Белоусов.

Визовый скандал разразился 24 сентября, когда в день отлета главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк выяснилось, что американское посольство не выдало визы 13 членам российской делегации, которые должны были его сопровождать. Позже стало известно, что США не выдали визы 18 российским дипломатам. В посольстве США назвали произошедшее «частным случаем», а Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств.

О новом дипломатическом российско-американском скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».