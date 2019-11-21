АСВ собирает долги РКСБ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), управляющее Роскомснаббанком (лицензия отозвана в марте 2019 года), начало взыскивать крупные долги его заемщиков. Арбитражный суд республики удовлетворил иск банка к московской компании «Интеграция», задолжавшей по кредитам 542,5 млн руб. Сумма взыскания сопоставима с чистой прибылью заемщика за триста лет. Представитель «Интеграции» в суде заявил, что новое руководство предприятия не уверено в существовании задолженности.

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть решения по иску Роскомснаббанка к московскому ООО «Интеграция». Компания должна вернуть банку 542,5 млн руб., в том числе 480,9 млн руб. основного долга и 61,54 млн руб. неустойки. Как следует из материалов суда, с октября 2016 по декабрь 2018 годов Роскомснаббанк выдал «Интеграции» 12 кредитных линий с лимитами от 10 млн до 103 млн руб. под 15%. Срок возврата истекал в марте 2019 — марте 2020 годов. Договоры предусматривали штрафные санкции — по 0,2 % за каждый день просрочки. На какие цели привлекались средства, было ли в договорах поручительство или залог, в материалах дела не уточняется.

В марте ЦБ отозвал у Роскомснаббанка (контролировался членами семьи уфимского предпринимателя Флюра Галлямова) лицензию, указав на нарушение банковского законодательства и признаки финансовой пирамиды в его деятельности. На момент отзыва лицензии обязательства банка перед 32,5 тыс. вкладчиков оценивались в 17,4 млрд руб., из которых 17 млрд руб.— это обязательства перед 31,9 тыс. башкирских вкладчиков. В марте АСВ подало в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банка банкротом, которое до сих пор не рассмотрено.

Представитель Роскомснаббанка в суде заявил, что с апреля «Интеграция» перестала оплачивать проценты за пользование кредитными средствами. «Обязательства заемщиком были нарушены и продолжают нарушаться по настоящее время»,— отметил он. Кроме того, в марте компания не предоставила АСВ копию баланса на последнюю отчетную дату и выписку из ЕГРЮЛ.

• ООО «Интеграция» образовано в Москве в марте 2011 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», с июля текущего года общество принадлежит Искандеру Габитову. До этого, в 2016–2018 годах, его владельцами были физлица Станислав Витко и Ильдар Таулбаев. Компания специализируется на оптовой продаже офисной техники и оборудования. В 2018 году при выручке 122,2 млн руб. ее чистая прибыль составила 1,8 млн руб. Таким образом, сумма взыскания сопоставима с чистой прибылью предприятия за триста лет.

В «Интеграции» с исковыми требованиями не согласились. Представитель компании заявил в суде, что новый ее владелец и директор, Искандер Габитов, не получил от прежнего руководства документы бухгалтерского учета и не может быть уверен в обоснованности требований АСВ. Ответчик просил отложить разбирательство, чтобы руководитель компании мог «проверить наличие и размер задолженности», «произвести расчеты, контррасчет» и убедиться в том, что долг действительно существует. Также ответчик предположил, что у кредитных договоров мог быть поручитель. Наконец, он просил снизить размер «чрезмерно завышенной» неустойки.

Суд, удовлетворяя требования АСВ, указал на то, что по ходатайству «Интеграции» слушания уже дважды откладывались, но компания даже не предоставила мотивированный отзыв. При этом ненадлежащее исполнение обязательств заемщика подтверждается материалами дела, а истец доказал правомерность начисления процентов и неустойки, отметил суд.

Связаться с «Интеграцией» или Искандером Габитовым вчера не удалось: номера телефонов, указанные в ЕГРЮЛ, принадлежат другим лицам.

В пресс-службе АСВ на запрос “Ъ” не ответили.

После отзыва лицензии Роскомснаббанка АСВ направило в арбитражный суд Башкирии 15 исков к заемщикам на общую сумму 3,8 млрд руб. В числе ответчиков — бывшие акционеры банка ООО «Лидер» (владело 9,93% акций), ООО «Цефал-ИФК» (9,94%), «Транс-лизинг» (4,94%), «Интеграл» (4,96%). Пока помимо иска к «Интеграции» суд первой инстанции удовлетворил также заявление банка о взыскании 166,4 млн руб. с компании «Лидер». Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак полагает, что заемщику бесполезно оспаривать решение суда. Реальная возможность вернуть кредитные средства у банка есть, если у ответчика есть качественная дебиторская задолженность, отметил он. «Еще следует установить, были ли заключены обеспечительные договоры: поручительство, залог имущества. В этом случае шансы на возврат кредитов увеличиваются»,— добавил эксперт.

«Если банк в рамках исполнительного производства обнаружит, что выданные им деньги и приобретенные на них активы у должника отсутствуют, у него остается вариант с банкротством должника, который позволит оспорить его сделки и привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности»,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Булат Баширов