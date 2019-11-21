«ЭР-телеком» поймал сигнал

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, второй по числу абонентов в России провайдер широкополосного интернета «ЭР-телеком» (бренд «Дом.ru») выкупил у мэрии Липецка АО «Бином-ТВ», которое обслуживает в городе и области антенны цифрового телевидения, а также оказывает услуги кабельного ТВ. Телекоммуникационный холдинг победил на аукционе по продаже муниципальной компании. У других претендентов на актив остались претензии к итогам приватизации. Покупка компании позволит «ЭР-телекому» стать основным провайдером платного телевидения в регионе, полагают эксперты.

Мэрия Липецка подвела итоги аукциона по приватизации АО «Бином-ТВ», одной из крупнейших в регионе компаний по монтажу и обслуживанию антенн цифрового телевидения, кабельного ТВ, домофонов, систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Лот со 100% акций компании начальной стоимостью в 36,5 млн руб. подорожал в ходе торгов до 53 млн руб., за эту сумму его приобрело зарегистрированное в Перми АО «ЭР-телеком холдинг». В «ЭР-телекоме» отказались говорить о планах по использованию актива, отметив, что «не комментируют потенциальные и незавершенные сделки».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Бином-ТВ» зарегистрировано в Липецке в 1997 году. Основной вид деятельности — ремонт коммуникационного оборудования, уставный капитал — 25,57 млн руб. Директором выступает Виктор Бахаев. До последнего времени 100% акций компании принадлежали департаменту экономического развития мэрии Липецка.

В 2018 году «Бином-ТВ» получил 2,5 млн руб. чистой прибыли при выручке в 62,52 млн руб. Годом ранее прибыль составила 3,62 млн руб., а выручка — 63,3 млн руб. По данным мэрии, компания обслуживает 113 тыс. абонентов в Липецке и области. Ей принадлежат мастерские для ремонта антенного и домофонного оборудования и цех по изготовлению металлоконструкций в областном центре.

На актив было еще как минимум три претендента, двое из них участвовали в аукционе. Это липецкое ООО «Стальсвязь» Валерия Маякова и обслуживающий домофоны местный предприниматель Игорь Демин. Приватизацией также интересовалась занимающаяся проблемными активами московская инвестиционная компания Kremlin Capital Management, но в аукционе она не участвовала.

Как пояснил “Ъ-Черноземье” ее представитель, это связано с возникшими претензиями к организатору торгов — управлению имущественных и земельных отношений мэрии Липецка. По его словам, во время приема заявок на аукцион АО «Бином-ТВ» потерял часть активов. Компания перестала быть учредителем Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка с балансом в 130 млн руб. Сейчас его учредителем, по данным Kartoteka.ru, является муниципальное управление благоустройства. «Бином-ТВ», даже будучи приватизированным, мог на правах единственного учредителя ликвидировать фонд и получить его средства.

Также представитель Kremlin Capital Management заявил, что организаторы «проигнорировали запросы на получение информации о лоте»: «Отсутствовала какая-либо техническая информация о компании (зона покрытия, технологии). Торги проводились в конце года, при этом финансовая информация была предоставлена только на 1 января».

Инвесткомпания подавала в ФАС жалобу на аукцион (копия есть у „Ъ“), прося отменить его со ссылкой на недопустимость вывода фонда из состава имущества компании во время торгов. Впрочем, ФАС признала жалобу необоснованной. «Решение по дальнейшему оспариванию пока не принято», — сказали в инвесткомпании.

«Также у нас возникают вопросы к победителю аукциона. Единственный акционер АО "ЭР-телеком холдинг" — зарегистрированное на Кипре ER-Telecom Holding Limited. Мы не знаем клиентскую базу "Бином-ТВ", но, если они обслуживают предприятия из оборонно-промышленного комплекса, могут возникнуть вопросы по безопасности», — заявили в Kremlin Capital Management. Валерий Маяков планирует прокомментировать итоги аукциона позднее, связаться с Игорем Деминым не удалось. В мэрии Липецка также планируют прокомментировать сделку позднее.

Услуги платного цифрового телевидения в Липецке помимо «Дом.ru» и «Бином-ТВ» предоставляют Netbynet (вместе с дочерним брендом Wifire), Sumtel, «Зеленая точка», «Ростелеком», «Триколор». Владеющий «Дом.ru» «ЭР-телеком холдинг» в 2018 году приобрел местного независимого оператора «Телемир», который был третьим в областном центре по величине абонентской базы с долей рынка в 8%. В результате «Дом.ru» вместе с «Триколором» стал одним из двух крупнейших провайдеров платного телевидения в Липецке.

В региональном управлении Роскомнадзора не ответили на запрос “Ъ-Черноземье” об актуальных долях рынка и абонентской базе провайдеров.

Покупка «Бином-ТВ» позволит «ЭР-телекому» стать крупнейшим игроком на рынке платного телевидения в Липецкой области, полагает руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. «Телекоммуникационный холдинг в течение последних двух лет ведет активную политику по поглощению региональных операторов. Сделка позволит ему масштабировать бизнес в регионе», — сказал господин Деев.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напомнил, что «ЭР-телеком» уже приобрел несколько небольших участников рынка в Черноземье. Это ООО «Компания телемир» в Липецкой области и ООО «Мичуринск-связь-ТВ» в Тамбовской. «Бизнес по обслуживанию антенн и коммуникационного оборудования — это очень хорошее приобретение. В связке с административным ресурсом он дает почти бесперебойный свободный денежный поток и постоянную клиентскую базу», — отметил господин Жарский.

Редактор сайта «Воронеж. Телеком онлайн» Станислав Дитятев полагает, что «ЭР-телеком» заинтересовался «Биномом-ТВ» не только из-за доли на местном рынке платного телевидения. «Лакомым куском для провайдера выглядит деятельность липецкой компании по видеонаблюдению. В перспективе такую услугу можно реализовывать в каждом дворе и собирать с жителей абонентскую плату, — говорит господин Дитятев. — Во-вторых, есть госконтракты по видеонаблюдению. Они хоть и не особо прибыльные, но зато массовые. Рынок видеонаблюдения очень перспективен в рамках тенденции создания “цифровых городов”». Эксперт добавил, что телекомуникационному холдингу также интересен рынок домофонов: «Телеком-компании могут его существенно изменить. У “Дом.ru”, например, есть разработки в сфере видеодомофонов с доступом через интернет. Возможно, компания планирует внедрять их в Липецке».

Сергей Калашников