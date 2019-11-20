Не сообразили на двоих

Впервые в истории Израиля право формирования правительства может перейти к любому из депутатов Кнессета. Если в течение трех недель никто из них не добьется успеха, в Израиле пройдут третьи парламентские выборы за год. И это тоже будет впервые.

За четыре часа до истечения своего мандата на формирование правительства лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц признал, что не справился с поставленной задачей.

У него было два варианта: правительство национального единства на основе ротации с правой партией «Ликуд» во главе с действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху или правительство меньшинства. Надежды на успех первого варианта улетучились после прошедшей во вторник ночью встречи Бени Ганца с Биньямином Нетаньяху. Два лидера не смогли договориться и обвинили друг друга в провале переговоров.

Напомним, свой шанс сформировать правительство Биньямин Нетаньяху потерял еще месяц назад. Согласно израильским законам, стать премьером может тот политик, вокруг которого объединится как минимум 61 из 120 депутатов Кнессета. Ни по результатам парламентских выборов в апреле, ни после повторного голосования в сентябре очевидного преимущества не получила ни одна из партий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Amir Cohen/File Photo, Reuters

По словам Биньямина Нетаньяху, Бени Ганц отказался принять предложение президента Израиля Реувена Ривлина, согласно которому действующий премьер должен был первым занять пост главы правительства. По данным израильских СМИ, лидер «Кахоль-Лаван» хотел получить от Биньямина Нетаньяху гарантии, что тот откажется от иммунитета, который ему дает статус главы правительства, и уйдет в отставку сразу после подачи обвинительного заключения против него, в то время как премьер был готов покинуть свою должность только после начала суда. Между этими событиями может пройти немалый срок.

Сейчас имя премьер-министра фигурирует в трех делах, связанных с коррупцией и злоупотреблением общественным доверием. До конца года должна быть внесена ясность, будут ли предъявлены официальные обвинения в его адрес.

Вариант правительства меньшинства был возможен только при двух условиях — поддержке «Объединенного арабского списка» и отсутствии противодействия со стороны партии «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Последний до самого конца выступал за вариант правительства национального единства без религиозных партий. «Я сделал все, что мог, для того чтобы было создано правительство национального единства. Мы не реагировали на оскорбления и не поддавались на посулы. Нам предлагали полцарства и еще 10%. Мы не продаем наши принципы за самые мягкие кресла»,— заявил господин Либерман в среду. Он обвинил лидеров «Ликуда» и «Кахоль-Лаван» в двойной игре и подчеркнул, что не согласен на правительство меньшинства. «Сейчас мы находимся на верном пути к новым выборам»,— добавил политик.

Вариант третьих выборов за год сегодня в Израиле считают самым вероятным вариантом развития событий.

Тем не менее и Биньямин Нетаньяху, и Бени Ганц заявляют, что надеются его избежать. «Мы сделаем все возможное, чтобы добиться единства правительства и избежать ненужных выборов»,— сказал Биньямин Нетаньяху по завершении заседания праворелигиозного блока, которое состоялось сразу после выступления Авигдора Либермана. Бени Ганц также выразил намерение продолжить в ближайший 21 день прилагать все усилия для формирования «хорошего правительства для граждан Израиля».

Теоретически возможны различные варианты. Провал Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца не означает, что они не смогут еще раз попытать удачу. Формулировка «любой депутат Кнессета» не исключает их из гонки за пост премьера, а значит, на переговоры о правительстве национального единства еще есть время. Впрочем, может появиться и альтернативный кандидат.

Еще один вариант — внутренние мятежи в «Ликуде» и «Кахоль-Лаван» и формирование правительства на их осколках. Но главной интригой остается вопрос, когда будет принято решение по делам Нетаньяху. В случае негативного для него сценария члены «Ликуда» могут отказаться от своих клятв верности лидеру партии. И договориться о формировании правительства будет гораздо проще.

Марианна Беленькая