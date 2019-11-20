Фонд имущества выставил на торги участок под коммерческую застройку на Пулковском шоссе

Подведомственное комитету имущественных отношений АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» объявило торги по продаже имущества частного собственника — земельного участка под общественно-деловую застройку на первой линии Пулковского шоссе в Московском районе города.

Как сообщили в Фонде, площадь участка составляет 3 га, его территориальное зонирование по ПЗЗ позволяет использование под застройку объектами торгового, офисного, гостиничного назначения. Высотный регламент на данной территории — 18/21 м.

Начальная цена лота составляет 95 млн рублей. Заявки принимаются до 13 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также объявлены торги по аренде участка под строительство магазина на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе города.