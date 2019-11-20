«Еврострой» выкупил аварийные здания на Малом проспекте Петроградской стороны за полмиллиарда рублей

Группа компаний «Еврострой», одним из собственников которой числится Владимир Селегень — отец мужа дочери спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, выкупила находящийся в аварийном состоянии комплекс зданий на Малом проспекте Петроградской стороны, д. 79-81-83 лит. А. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Издание напоминает, что ранее собственник объекта — компания «Строймонтаж» Артура Кириленко — объявил для потенциального покупателя цену в 600 млн рублей. Кадастровая оценка — 250 млн руб. за здания и еще 150 млн руб. за землю. Оценка Российского аукционного дома, выставлявшего лоты на торги в 2011 году составляла 425 млн руб. Окончательная же сумма сделки предположительно варьируется от 400 млн до 600 млн руб.

При этом в ГК «Еврострой» заявили, что о сносе исторических зданий речь не идет — наоборот, в дальнейшем их предполагается реставрировать.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга отправил на доработку проект реконструкции двух объектов культурного наследия — Дома А.Я. Шагина (Зыковых) на набережной реки Фонтанки и Дома Крутикова на 11-й Красноармейской улице.