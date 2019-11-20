Жалобам дали ход

Почти 300 пользователей и 30 жалоб — таковы результаты первого дня работы платформы забизнес.рф, где предприниматели могут оставлять претензии к работе силовиков. Проект презентовали 19 ноября. Он создан по поручению Владимира Путина Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями. Сервис позволяет пожаловаться на действия или бездействие силовиков. Обращения обещают оперативно рассматривать на уровне центральных аппаратов МВД, ФСБ, Следственного комитета и Генпрокуратуры. Как работает платформа и поможет ли она решить проблему незаконного преследования предпринимателей? Разбирался Григорий Колганов.

Сервис за 66 млн бюджетных руб., с помпой презентованный накануне, представляет собой сайт, где можно рассказать, например, о необоснованном задержании или заключении под стражу, нарушениях при возбуждении уголовного дела, фальсификации доказательств и незаконной прослушке.

Одним из первых сервисом воспользовался адвокат Дмитрий Григориади в интересах своих доверителей и теперь надеется на быстрое и качественное рассмотрение жалобы: «Главное ожидание от платформы — это быть услышанным, чтобы жалобы не отправлялись самому инициатору, то есть на кого жалуешься, тот тебе и отвечает, а чтобы был какой-то объективный, независимый взгляд людей, которые занимаются надзором. Бизнес-сообщество ожидает оперативной реакции».

Что касается оперативности, то экспертам деловых объединений понадобятся сутки, чтобы дать жалобе ход, причем на первых порах их будут изучать вручную сразу три человека. Дальше следуют предусмотренные законом 30 дней на рассмотрение обращения государственными структурами. Но ключевой вопрос: правда ли, что изучать претензии к следователям или оперативникам будут центральные аппараты силовых ведомств, как обещают разработчики?

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи на презентации проекта успел обсудить это с высокопоставленными офицерами, и оптимизма у него не прибавилось: «Все понимают необходимость, чтобы жалоба рассматривалась именно на уровне центрального аппарата. В этом мы сходимся с бизнес-объединениями. Но нет 100-процентной уверенности, что нарушения после рассмотрения жалобы уйдут».

Если обращения предпринимателей все-таки будут рассматривать те, на кого жалуются, можно ли говорить о какой-либо эффективности новой платформы? Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников полагает, что общественное внимание все же сработает в плюс: «За нарушителями параллельно наблюдают деловые объединения и ведомства, и просто дать отписку будет как минимум некорректно. Это может позже привести к некоторым последствиям, в том числе кадровым перестановкам.

Общественный контроль никогда не был лишним».

У российского бизнеса и раньше было немало каналов для жалоб на силовиков. Практически у каждого ведомства есть онлайн- и офлайн-приемные. Но эффективность таких обращений у предпринимателей вызывает много вопросов.

Неужели платформа забизнес.рф станет приятным исключением? Все-таки в наблюдательном совете проекта состоят помощник президента Андрей Белоусов, первый замгенпрокурора Александр Буксман, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

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Бывший следователь МВД, ныне адвокат Павел Зайцев в этом сомневается. Он считает, что жалобы с платформы точно будут спускать вниз и никакое общественное внимание значения не имеет: «По инструкциям всех силовых ведомств первое обращение, если не было раньше жалобы в нижестоящие подразделения, центральный аппарат обязан спустить вниз, и это сейчас не изменить. В Уголовно-процессуальном кодексе не прописана информация ни про портал, ни про общественное внимание. Общественное внимание абсолютно ни на что не повлияет.

Больше будет суеты и создания видимости работы».

И все же, как отмечают предприниматели, еще один канал для жалоб на силовиков — это лучше, чем ничего. Возможно, со временем их количество перерастет в качество. А если нет, в бюджете наверняка найдутся деньги на что-нибудь новое. Помимо профильных ведомств, жалобы на силовиков получает бизнес-омбудсмен Борис Титов. С 2012 года предприниматели подали в аппарат уполномоченного почти 9,5 тыс. обращений о незаконном уголовном преследовании.