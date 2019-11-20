Новый мусорный мораторий

На вчерашнем заседании правительства Петербурга чиновники одобрили предложение об отсрочке работы единого оператора по обращению с отходами в городе. Продлить мораторий еще на год в Смольном решили из-за «нерешенных задач», которые не позволяют стартовать мусорной реформе. В Ленобласти, которая принимает на своих полигонах почти две трети мусора Петербурга, обещают работать с мегаполисом по старой схеме.

Предложение о переносе начала работы на территории Петербурга единого оператора по обращению с отходами выдвинул глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Оно было одобрено членами правительства. Как сообщили в комитете по тарифам Петербурга, продление моратория на год обусловлено возможными негативными социально-экономическими последствиями для мегаполиса. Господин Коптин добавил, что чиновники изучили опыт перехода на новую систему обращения с отходами других регионов России и оказалось, что для города остается много нерешенных задач. В частности, не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки твердых бытовых отходов (ТБО). «Предлагается за это время урегулировать вопросы со схемой обращения с отходами с Ленобластью»,— заявил господин Коптин.

Начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов объяснил “Ъ”, что сейчас механизм работы с городом останется прежним и региональные полигоны продолжат взаимодействовать с городскими транспортными компаниями в рамках заключенных договоров. Ежегодно в Петербурге образуется 1,8 млн тонн ТБО, более 1 млн тонн из которых свозится на полигоны Ленобласти. В Ленобласти этот показатель составляет 711 тыс. тонн.

Москва и Петербург — два самых сложных региона РФ с точки зрения запуска мусорной реформы, указывает партнер Strategy Partners, руководитель практики «ТЭК и ресурсы» Андрей Заутер. Судя по тому, с каким трудом она стартовала в других российских субъектах, руководство Петербурга, посмотрев на это, решило взять тайм-аут, чтобы не повторять чужих ошибок, считает он. «Во многих регионах был неправильно рассчитан объем образования ТБО и тариф на сбор, вывоз, обработку и захоронение, что стало причиной социального напряжения. Власти города не хотят увеличивать эти проблемы до масштабов мегаполиса»,— сказал господин Заутер.

Источник “Ъ” в областном правительстве уверен, что в Петербурге было бы намного легче внедрить мусорную реформу, чем в Ленобласти. «В городе все четко структурировано, известно точное количество образующихся отходов, а выстроить транспортные потоки — это только вопрос техники. В Ленобласти же почти отсутствовала информация по заключенным договорам и работе с частным сектором, так как там многое было в тени»,— сказал собеседник.

Мусорная реформа, стартовавшая во многих регионах России с 2019 года, включает в себя передачу функций по вывозу, транспортировке, обработке и хранению отходов региональным операторам. Петербургу проведение мусорной реформы застопорила отмена результатов конкурсов на определение единого оператора для северной и южной частей города. Итоги севера решила оспорить компания «Автопарк № 6 Спецтранс», которая не успела подать соответствующую заявку. О конкурсе, по словам истца, он узнал слишком поздно, к тому же были новогодние каникулы. После кассации дело возвращено в арбитражный суд. Для юга Петербурга итоги решила оспорить другая фирма — «Новый свет-ЭКО».

В Ленобласти регионального оператора по обращению с мусором выбрали еще в апреле 2018 года. Им стала «Управляющая компания по обращению с отходами», с которой было подписан десятилетний контракт на 25 млрд рублей. Но в конце 2018 года Госдума разрешила продлить переходный период по внедрению реформы на три года для Москвы, Петербурга и Севастополя. Из-за того, что власти Ленобласти опасались, что не смогут контролировать размещение петербургского мусора на своей территории, новая схема обращения с отходами заработала в Ленобласти не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а начала функционировать с апреля и только в отдельных районах.

С 1 ноября мусорная реформа распространилась на всю Ленобласть. За неделю до этого губернатор Ленобласти сообщил, что регион с ее основными задачами не справился. Фактический объем ТБО в пилотных районах оказался в 1,5 раза больше заявленного, а собираемость платежей частного сектора ниже 20%. Чиновники тогда объясняли, что граждане неохотно оплачивают коммунальную услугу из-за нехватки контейнерных площадок, которыми регион обеспечен всего на 65%. (см. “Ъ” от 25.10.2019).

Ольга Кантемирова, Олег Дилимбетов