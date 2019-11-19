Радий Хабиров запросил поддержки Росавиации в субсидировании еще шести авиарейсов

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с главой Росавиации Александром Нерадько, которая прошла сегодня в Москве в рамках форума «Транспорт России», попросил выделить на 2020 год региону субсидии из федерального бюджета, чтобы дотировать шесть рейсов, выполняемых авиакомпаниями из Уфы. О каких суммах и рейсах шла речь, в пресс-службе главы не уточняют. Ранее в авиакомпании «Ютэйр» сообщали, что рассчитывают на господдержку наиболее спросовых направлений из Уфы в города юга России и Поволжья. В 2020 году перевозчик планирует запустить из Уфы пять новых круглогодичных рейсов в Краснодар, Сочи, Минеральные воды, Ростов-на-Дону и Волгоград. По информации пресс-службы главы, на 2020 год республика предусмотрела субсидирование затрат авиаперевозчиков в размере 180 млн руб. на восемь направлений — Оренбург, Самару, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные воды, Ростов-на-Дону и Краснодар. Эти рейсы выполняют три авиакомпании — «Азимут» (субсидируется 61% затрат на рейс в Краснодар и Ростов), ГУП «Аэропорт Оренбург» (30,5% затрат на рейс в Оренбург) и «Ютэйр» (получает субсидии на рейсы в Самару и Нижний Новгород в объеме 30,5% и 61% затрат соответственно). Эти же перевозчики получают господдержку в республике и в текущем году.

Ирина Самойлова