Китайский авианосец вмешался в тайваньские выборы

Президент непризнанной Пекином Китайской республики на Тайване Цай Инвэнь во вторник обвинила КНР во вмешательстве в президентские выборы на острове, намеченные на январь будущего года. Заявление лидера островного Китая прозвучало после того, как через Тайваньский пролив прошел китайский авианосец. Тем временем отношения с Пекином становятся главным вопросом предвыборной гонки на Тайване, вызвавшей на острове новый всплеск антикитайских настроений.

«Наш авианосец успешно прошел через Тайваньский пролив, совершил научно-исследовательские испытания и провел рядовые учения в соответствующей акватории Южно-Китайского моря»,— приводит слова официального представителя ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэн Дэвэя агентство «Синьхуа». Представитель НОАК подчеркнул, что этот поход моряков «никак не связан с текущей обстановкой».

Первый китайский авианосец собственного производства, спущенный на воду в 2017 году, еще не поступил на вооружение ВМС НОАК. «Испытания китайского авианосца находятся на финальной стадии, на нем уже служит военный экипаж. Сейчас авианосец направляется на место будущей службы — официальное поступление на вооружение ВМС НОАК, возможно, состоится совсем скоро. Ожидается, что корабль назовут в честь китайской провинции Шаньдун»,— заявил “Ъ” старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Это был не первый военный корабль, посетивший Тайваньский пролив и Южно-Китайское море за последние две недели. С 6 по 12 ноября в регионе проходили совместные морские учения США и Австралии — в них принял участие американский корабль прибрежной зоны USS Montgomery. Затем 12 ноября через Тайваньский пролив прошел ракетный крейсер ВМС США USS Chancellorsville. А 15 ноября военно-морскую базу Чанги (Сингапур) покинул корабль USS Gabrielle Giffords, также направившись в сторону Южно-Китайского моря. Как заявил представитель седьмого флота ВМС США, маневры «продемонстрировали приверженность США свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона».

Однако в Пекине настаивают на том, что Вашингтон преследует иные цели — в ходе беседы с министром обороны США Марком Эспером его китайский коллега Вэй Фэнхэ потребовал от американцев «прекратить играть мускулами в Южно-Китайском море». Также министр Вэй подверг критике присутствие американских ВМС рядом с островом, который в Пекине считают своей мятежной провинцией. В ответ Марк Эспер обвинил Пекин в милитаризации региона.

Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив на фоне набирающей темп предвыборной гонки на Тайване. В воскресенье президент Цай заявила, что кандидатом на пост вице-президента от Демократической прогрессивной партии будет бывший премьер-министр Уильям Лай (госпожа Цай баллотируется в качестве президента). Господин Лай известен как политик, выступающий за полный суверенитет и независимость Тайбэя от Пекина. «Я решил принять предложения президента Цай, чтобы в это темное время показать миру свет демократии, защитить Тайвань и указать Гонконгу правильный путь»,— заявил он.

Как заявил “Ъ” Василий Кашин, появление китайского авианосца в Тайваньском проливе — это сигнал Тайбэю, отражающий решительную позицию Пекина по отношению к тайваньской проблеме. «Протесты в Гонконге сильно пошатнули престиж Пекина в глазах общественности Тайваня: если в начале года нынешний президент Цай Инвэнь, известная своей антикитайской позицией, не могла рассчитывать на победу, то теперь общественное мнение ее поддерживает. Пекин понимает, что мягкая сила не работает — приходится задействовать другие рычаги влияния, а именно демонстрировать свою военную мощь. Таким способом Китай подталкивает тайваньского избирателя не голосовать за политиков, которые могут допустить неосторожные и радикальные заявления против Пекина»,— пояснил эксперт.

Напомним, что в результате Гражданской войны в Китае (1946–1949 годы) в континентальной части страны победу одержала Коммунистическая партия Китая, а предыдущее руководство во главе с тогдашним президентом Китайской республики Чан Кайши бежало на Тайвань. По итогам войны Китай разделился на КНР, которая к сегодняшнему дню стала одной из ведущих мировых держав, и Китайскую республику на Тайване, которую признают 15 небольших государств. В результате сформировалось два китайских правительства, не признающих друг друга. В 1980-х годах Пекин попытался решить эту проблему — Китай выдвинул концепцию «одна страна — две системы», согласно которой Гонконг, Макао и Тайвань должны входить в единое китайское государство под руководством Пекина. Согласно концепции, Гонконг, Макао и Тайвань могли сохранить свои экономические и политические системы. Тайвань всегда отказывался принимать формулировку, а Гонконг и Макао вошли в состав КНР в 1997 и 1999 году соответственно.

Протесты в Гонконге, которые становятся все более радикальными, символизируют: формула «одна страна — две системы» перестает работать. Несмотря на это, китайские власти не намерены отклоняться от избранного курса. Как отмечает председатель КНР Си Цзиньпин, «решимость противостоять вмешательству внешних сил в дела Гонконга непреклонна», а «независимость Тайваня идет вразрез с течением истории».

Андрей Федотов