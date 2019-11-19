Американцы закупятся в Familia

На российский рынок одежды и товаров для дома выходит новый игрок. Американская TJX Companies приобретает 25% в российской сети Familia, которая управляет почти 280 магазинами, за $225 млн. Исходя из суммы сделки, вся компания оценена в $900 млн.

Американский продавец одежды и товаров для дома TJX Companies приобретает 25% в российской сети Familia за $225 млн у существующих акционеров. Об этом сообщил представитель российской компании.

Familia основана в 2000 году, сегодня управляет более 275 магазинами одежды и товаров для дома в формате off-price, который предполагает скидки до 85%. По данным ЕГРЮЛ, управляющая компания сети ООО «Максима Групп» на 99,9% принадлежит ООО ТКФ, которое подконтрольно люксембургской Familia Trading S.A.R.L. Издание «Секрет фирмы» называло основателями Familia Галину Мельникову и Павла Костромина. В самой компании это не подтверждают.

По данным представителя сети, в числе акционеров компании также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok. Все они, включая основателей, остаются акционерами Familia после сделки с TJX Companies.

TJX Companies управляет 4,3 тыс. магазинов в 90 странах. В 2018 году выручка компании была $39 млрд. Сделка с Familia позволяет TJX выйти на обладающий значительным потенциалом роста российский рынок одежды и товаров для дома в сегменте off-price, сообщил представитель продавца. Исходя из суммы сделки, вся Familia оценена в $900 млн.

Миноритарная доля предоставит TJX право выдвигать своего кандидата в состав совета директоров российской сети. Гендиректор Familia Константин Надеждин отметил, что TJX всегда была примером, к которому компания стремилась с точки зрения фокуса на создании стоимости и операционной эффективности.

Анатолий Костырев