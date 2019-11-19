Смольный продлил мораторий на работу единого мусорного оператора в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник, 19 ноября, одобрило предложение об отсрочке работы единого оператора по обращению с отходами в городе. Таким образом, мораторий продлен еще на один год. С соответствующим предложением выступил председатель комитета по тарифам Смольного Дмитрий Коптин.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по словам господина Коптина, по проекту реализации анонсированной «мусорной реформы» остается еще много нерешенных вопросов: в частности, пока не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки ТБО.

Предыдущий мораторий на работу единого оператора был введен в декабре прошлого года.