«Мусорную реформу» в Петербурге могут отложить еще на год

Власти Петербурга могут отложить региональную реформу по обращению с твердыми бытовыми отходами еще на один год. С таким предложением выступит городской комитет по тарифам. Об этом со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Коптина сообщает «Петербургский дневник».

По словам господина Коптина, комитет предлагать продлить мораторий на введение «мусорной реформы» на 2020 год, поскольку в этом вопросе осталось много нерешенных вопросов — в частности, пока не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки ТБО. «Все это требует времени, сейчас город не готов к таким глобальным переменам»,— цитирует издание главу комитета по тарифам.

Напомним, что в данный момент мораторий на проведение «мусорной реформы» в Петербурге действует до конца текущего года.