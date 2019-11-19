Air Astana купила 30 Boeing 737 MAX 8 для своего лоукостера

Сегодня, 19 ноября, казахстанская авиакомпания Air Astana договорилась о заказе у Boeing 30 самолетов 737 MAX 8 для своего лоукостера FlyArystan. Сумму сделки стороны не разглашают, однако в соответствии с ценами самолетов по каталогам она бы составила $3,6 млрд. В авиакомпании уточнили, что 15 самолетов из 30 она покупает, остальные берет в лизинг. Кроме того, учитывая ситуацию с моделью, договоренность еще подлежит дальнейшему обсуждению с Boeing и одобрению совета директоров компании и ее акционеров (Air Astana — совместное предприятие казахстанского «Самрук-Казына» и британской BAe Systems).

В результате двух катастроф Boeing 737 MAX 8 погибли 346 человек. Первая произошла 29 октября 2018 года — самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой. Вторая катастрофа случилась 10 марта 2019 года, тогда разбился Boeing Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению.

Это не единственный заказ на 737 MAX 8 за время нынешнего авиасалона в Дубае, начавшегося в воскресенье. Турецкая авиакомпания SunExpress также заказала дополнительные 10 самолетов 737 MAX 8 к 32 заказанным ранее, сумма этой сделки составляет $1,2 млрд. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, неизвестный покупатель приобрел еще 20 самолетов семейства Boeing MAX — по данным газеты, речь идет о 10 самолетах 737 MAX 7 и 10 — 737 MAX 10. При этом Boeing сильно отстает от основного конкурента, Airbus, по сумме заказов на авиасалоне: тому удалось получить заказы на $30 млрд против $5,6 млрд у Boeing.

Возобновление полетов 737 MAX 8 несколько раз откладывалось: по последним данным, они должны вернуться в эксплуатацию в начале 2020 года.

О последствиях катастроф для авиакомпании читайте в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».

Яна Рождественская