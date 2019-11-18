Граждане выходят из краудфандинга

Россиянам разонравился краудфандинг: за девять месяцев 2019 года этот рынок сократился более чем на 40%, подсчитали в Центробанке. Суммарный объем сделок за этот период немногим превысил 5 млрд руб. В прошлом году показатель приближался к 9 млрд. Сам регулятор такое падение объясняет уходом с рынка некоего крупного недобросовестного игрока. О ком конкретно идет речь, в Банке России не уточнили.

В то же время игроки рынка краудфандинга говорят, что причина в доступных кредитах —получить деньги в банке якобы стало легче, чем убедить множество небольших инвесторов. В российских реалиях у краудфандинга действительно немного перспектив, подтверждает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Когда у какого-то игрока заканчиваются деньги на развитие, и без того не очень большой сегмент сильно проседает.

На самом деле, в российских реалиях краудфандинг — это аналог долевого финансирования.

В экономике, где происходит стагнация, совершенно неудивительно, что отрасли, которые агрессивно зависят от роста или падения ВВП, двигаются в ту же сторону, куда двигается корректно посчитанный ВВП. Люди не вкладывают, потому что не зарабатывают, они не покупают на краудфандинге товары, доли, компании — все это вместе происходит, потому что нет спроса. Экономика сжимается. Центральный банк сказал, что краудфандинг так же, как и российский малый предприниматель, — такое вымирающее, редкое существо, исчезновение которого будет хуже, но совокупно российская экономика от этого много не потеряет, потому что много и не было».

Впрочем, негативные тенденции не коснулись сегмента безвозмездного краудфандинга, когда люди жертвуют деньги в обмен на некое нефинансовое вознаграждение. Генеральный директор сервиса Planeta.ru Федор Мурачковский заявил “Ъ FM”, что этот сегмент и дальше будет расти: «Я не вижу здесь никаких панических настроений. Интерес в количественном и качественном показателях в общем есть и продолжает расти, не так активно, как в самом начале, но все же. Что будет с общим рынком краудфандинга дальше? Наверное, он увеличится. Потому что будет определенного рода пиар, и какие-то деньги будут в это вкладывать. Мы ни в коем случае не конкуренты банковскому сектору — вообще. Мы — как дополнительный инструмент предпредзаказа какого-то. Человек может, наоборот, после этого пойти в банк и сказать: смотрите, мое направление востребовано было в такой-то форме, давайте меня прокредитуем. И банк ответит: вау, круто!»

По итогам прошлого года мировой рынок краудфандинга превысил $10 млрд. Из них две трети приходятся на Китай и США. И, по данным экспертов, за пять лет эта цифра вполне может утроиться.

Владимир Соколов