Радий Хабиров готов «обрушить рынок» строительства жилья, чтобы «навести порядок»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что готов «обрушить рынок» строительства жилья и «навести порядок, чем потом все переделывать» за отдельными крупными застройщиками. Заявление прозвучало на заседании инвестиционного часа, где Радий Хабиров, по сообщению «Башинформа», поднял тему готовности застройщиков к социальной нагрузке при застройке микрорайонов Дема и Затон.

Глава региона распорядился в середине декабря провести совещание с крупнейшими городскими застройщиками, чтобы обсудить их готовность договариваться с властями о строительстве социальных объектов в новых районах. «Если они против, воспользуюсь полномочиями и вытесню их с рынка»,— цитирует главу агентство. Тем самым господин Хабиров отреагировал на отказ застройщиков участвовать в строительстве социальных объектов, ссылаясь на их нерентабельность.

Ирина Самойлова