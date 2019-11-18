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Радий Хабиров готов «обрушить рынок» строительства жилья, чтобы «навести порядок»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что готов «обрушить рынок» строительства жилья и «навести порядок, чем потом все переделывать» за отдельными крупными застройщиками. Заявление прозвучало на заседании инвестиционного часа, где Радий Хабиров, по сообщению «Башинформа», поднял тему готовности застройщиков к социальной нагрузке при застройке микрорайонов Дема и Затон.

Глава региона распорядился в середине декабря провести совещание с крупнейшими городскими застройщиками, чтобы обсудить их готовность договариваться с властями о строительстве социальных объектов в новых районах. «Если они против, воспользуюсь полномочиями и вытесню их с рынка»,— цитирует главу агентство. Тем самым господин Хабиров отреагировал на отказ застройщиков участвовать в строительстве социальных объектов, ссылаясь на их нерентабельность.

Ирина Самойлова


Как власти Уфы принуждали застройщика реконструировать школу

У девелоперской группы ПСК-6, принадлежащей депутату горсовета Андрею Носкову и его деловому партнеру, депутату Курултая Олегу Филиппову, сорвалось продвижение проекта застройки квартала в микрорайоне Черниковка. Вчера в горсовете не набралось нужного количества голосов, чтобы проект вынесли на общественное обсуждение.

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