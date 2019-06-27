«Кварталу мира» объявили войну

У девелоперской группы ПСК-6, принадлежащей депутату горсовета Андрею Носкову и его деловому партнеру, депутату Курултая Олегу Филиппову, сорвалось продвижение проекта застройки квартала в микрорайоне Черниковка. Вчера в горсовете не набралось нужного количества голосов, чтобы проект вынесли на общественное обсуждение. ПСК-6 строит в этом районе ЖК «Квартал мира». Проект прошел согласование в Главархитектуре, но забуксовал из-за позиции социального блока мэрии. Вице-мэр Алина Сулейманова вчера заявила, что в проекте планировки не предусмотрена реконструкция переполненной местной школы. Андрей Носков, в свою очередь, пообещал судебные неприятности куратору социального блока администрации.

Девелоперской группе ПСК-6 вчера не удалось через горсовет вынести на общественные слушания проекты планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой в микрорайоне Черниковка. Компания строит в этом квартале ЖК «Квартал мира». Вынесенные на горсовет проекты согласовала Главархитектура. Предполагалось, что общественные обсуждения пройдут с 28 июня по 15 августа, но при голосовании мнения депутатов разделились. За назначение слушаний выступили 11 человек, против — восемь, один воздержался и один не голосовал. 13 депутатов не участвовали в заседании. Согласно регламенту совета его решения принимаются не менее чем 18 голосами.

Голосованию предшествовали выступления вице-мэра по строительству Аската Хайруллина и вице-мэра по социальным вопросам Алины Сулеймановой. Проект ПСК-6 вызвал у социального и строительного блоков разногласия. Госпожа Сулейманова заявила, что управление образования возражает против утверждения проектов, так как в них не предусмотрено увеличение мест в школах и детских садах. Расположенные рядом школы и детский сад переполнены. В феврале проект планировки был отклонен и на заседании градостроительного совета, а застройщику рекомендовали предусмотреть реконструкцию школы №61, отметила она. Аскат Хайруллин, в свою очередь, заявил, что «ошибок в проекте не нашли». В первоначальном варианте расширение школы закладывалось, но после изменения нормативов проектирования школ в 2016 году сделать это будет невозможно, отметил он. «Поэтому я не знаю, что здесь корректировать. Свободной земли нет, новую школу не построишь»,— отметил он.

Выступление спикера горсовета Валерия Трофимова вряд ли добавило ясности в вопрос. «Я правильно понимаю, что вы осознано предлагаете нам этот проект, который может ухудшить ситуацию?» — спросил он вице-мэра по строительству. Получив положительный ответ, господин Трофимов заявил: «Гуманитарный блок прав. Но он и не прав, потому что не застройщик должен проблемы города решать». В заключение спикер пожелал решать такие вопросы в рамках муниципального частного партнерства.

ПСК-6 получила права на развитие квартала на торгах мэрии в 2012 году. Площадь территории — около 14 га. Компания планирует построить здесь дома на 11-27 этажей с жилой площадью 69 тыс. кв. м вместо снесенных аварийных домов площадью 2 тыс. кв. м. В первый раз проекты планировки и межевания застройщик согласовал в Главархитектуре в 2013 году, но позже пересмотрел проект, и потребовалось повторное согласование.

Совладелец ПСК-6, депутат горсовета Андрей Носков вчера заявил „Ъ“, что будет судиться с городскими властями. «Согласования все в проекте имеются. Действительно, дефицит школ есть, но решать нужно не за счет строителей, а за счет города»,— заявил он. По мнению предпринимателя, сделать реконструкцию школы №61 невозможно, так как в ноябре нормативы проектирования таких проектов снова ужесточатся. «Мое субъективное мнение: она (Алина Сулейманова. — „Ъ“) совершила должностное преступление. Застройщик согласно ФЗ №214 не имеет права отвлекать денежные средства на такие вещи. Пусть решает суд»,— добавил господин Носков. Он возмутился также тем, что в этом квартале «есть огромная территория строительного института, но ее нужно вычищать, а мэрия, к сожалению, этими вещами не занимается».

«Мы пока не нашли выхода из ситуации: запрещать строить нельзя, но и разрешать строить — тоже, иначе вскоре там будет полный коллапс,— заявила после заседания „Ъ“ Алина Сулейманова.— Проект вынесли на рассмотрение депутатов. Каждый из них проголосовал так, как посчитал нужным».

Депутат Госдумы Павел Качкаев (возглавлял администрацию Уфы в 2003-2011 годах) полагает, что в сложившейся ситуации виновата Главархитектура. «Получается, что в 2013 году она, утверждая проект планировки, просмотрела обеспеченность школьными местами. Хотя, зная объем запроектированного жилья, сделать это не составляло труда. Судя по всему, надо заново корректировать проекты планировки и межевания».

Булат Баширов