Тень Святого Валентина

О том, почему уроки нужно готовить дома

Маша Трауб

Если честно, для меня как для матери двоих детей удивительно, что проблема «домашки» и создания школ полного дня стала предметом обсуждения на уровне Министерства просвещения. Как и то, что подобная «проблема» и, как следствие, инициатива губернатора Белгородской области Евгения Савченко вроде как обнаружились после просмотра господином Савченко номера в исполнении юноши-юмориста из Comedy Club.

Наверное, я раскрою страшную тайну, но школы полного дня существуют. Дорогие и престижные. После уроков дети занимаются в кружках, организованных в школе,— танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах, занимаются спортом. И уж точно не делают «домашку» с двух часов дня, когда заканчиваются уроки, и до шести вечера, когда дети выходят из школы. Во всех остальных школах есть группа продленного дня в младшей школе. Да, на «продленке» дети делают домашнее задание, но еще и ставят спектакли, гуляют, рисуют. В старшей школе «продленку» заменяют кружки — от спортивных до театральных.

В классе моей дочери есть девочка — жертва такой школы полного дня. С первого класса Настя на «продленке» и в кружках. Главная помощница классного руководителя, библиотекаря, учительницы рисования и правая рука учительницы фольклора. Настя всегда в школе. Приходит раньше всех, позже всех уходит. Она знает, куда положить кисточки и бумагу. Как играть в «ручеек», «колечко-колечко», «на золотом крыльце сидели царь, царевич…» и другие игры, о которых дети узнают на уроке фольклора. Настя помогает аккуратно обернуть в обложки учебники, раскладывает по стопочкам учебные материалы. Она не жалуется на еду в школьной столовой, в которой и завтракает, и обедает, а иногда и ужинает. Иной раз, правда, забывает позавтракать между вторым и третьим уроком и не успевает пообедать, потому что занята общественной нагрузкой. А на ужин может съесть чипсы, шоколадку, булочку, которые сама же купила в ближайшем магазине. Уроки Настя делает или в школьной библиотеке, или на лавочке в младшей школе, где учится ее брат. В шесть вечера обоих детей забирает бабушка, живущая по соседству, а в восемь за ними приезжает папа — Настина семья переехала в другой район, когда девочка училась в третьем классе. И она попросила оставить ее в старой школе. А потом в эту же школу родители отдали и сына — все учителя знакомы, да и старшая сестра всегда присмотрит.

Настя плохо учится. Учителя ее жалеют и завышают оценки. Они понимают, что девочка не может нормально сделать домашнюю работу на лавочке. А библиотекарь не может ей помочь с математикой, например. Больше всего на свете Настя мечтает об одиночестве. В сочинении она написала, что хочет оказаться на необитаемом острове. А с собой она возьмет маму и младшего брата. Все посмеялись, похвалили Настю за фантазию, и никто не поинтересовался, почему ребенок так рвется на необитаемый остров.

В нашей школе есть дети, которые не питаются в столовой, а достают домашнюю еду из ланч-боксов. Так вот Настя готова променять все чипсы с газировкой на брокколи, приготовленную дома. И домашнюю котлету. С огурцом, заботливо очищенным и порезанным на дольки.

Школы полного дня удобны родителям, но не детям. Детям нужен собственный рабочий стол, где горкой лежат рисунки, непишущие ручки, блокнотик в цветочек и прочая ерунда. Еда из «своей» тарелки и компот, сваренный бабушкой. Что касается «домашки», то это ведь не просто выполнение уроков. А еще и общение. Я купила своей дочери онлайн-курс олимпиадной математики. Не потому, что хочу сделать из нее олимпиадницу. А потому, что не хочу, чтобы она потеряла связь со старшим братом, а брат — с ней. Нужно прослушать лекцию и решить задачки. Лекции дочь слушает сама, а задачи решает с братом. Мой старший сын поначалу кричал, что мы все делаем неправильно — она сама должна пытаться найти решение. И вообще, у него другие дела! И только через пару занятий понял — это общение. Сестра сидит совершенно счастливая и смотрит, как брат-студент, бывший олимпиадник, бьется над задачей для пятого класса. Уже через пять минут сын тоже хохочет, объясняет сестре, как нужно было решать, и не замечает, как пролетел целый час.

Я пишу с дочкой сочинения. Не потому, что она не может написать сама, а потому, что мы разговариваем, смеемся, шутим, отвлекаемся и обсуждаем другие темы. Играем в рифмы, в «виселицу». С папой дочь делает «домашку» по истории и географии. Через двадцать минут можно застать отца и дочь на полу в комнате под завалом книг. Они уже изучили азимут, дочитали «Робинзона Крузо», забрали у брата его личный компас, с которым он ездил в походы в Карелию, достали старую книгу-панораму. Если ее открыть, можно прочитать название кораблей, на которых Христофор Колумб открыл Америку. Книга истрепалась, и папа с дочерью ее реставрировали — дописывали отвалившиеся буквы. Заодно выучили все про открытие Америки. «Домашка» — это общение, связь с ребенком, отдых и радость для родителей.

Если уж нужно избавляться от домашних заданий, то стоит начинать с детского сада — запретить родителям клеить аппликации на конкурсы, лепить ежиков из пластилина, шить костюмы для утренников, учить с детьми стихи. Пусть воспитатели шьют, клеят и учат. И пусть они же разбираются, почему Степа сначала влюбился в Катюшу, а потом ее разлюбил и решил жениться на Соне.

И ни папа, ни мама, ни бабушка не будут знать, что Гриша подрался со Степой именно из-за Сони. Потому что именно эти подробности можно выяснить у ребенка, собирая в парке каштаны для поделок и сооружая из них домик.

Опять же я надеюсь, что эта инициатива останется лишь инициативой, а жизнь внесет свои коррективы. Если верить Википедии, господин Савченко выступал инициатором введения в обязательную программу школы «Основ православной культуры» и ограничений на празднования Дня Святого Валентина и Хэллоуина. К счастью для школ, обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» ведут преподаватели технологии, рисования и музыки. И рассказывают детям об архитектуре храмов и мечетей. Возят на экскурсии — в мечеть, храм и в синагогу. Слушают прекрасную музыку в исполнении хоров — при православных храмах, католических.

А на минувший Хэллоуин одна мама в родительском чате разыскивала шляпу ведьмы и прочие атрибуты для праздника в школе — англичанка решила устроить веселье и всю ночь вырезала для детей тыкву — фонарь Джека. Учительница вела урок в образе Малифисенты.

Валентинки же по-прежнему пишутся и бросаются в специальные ящики, розовые, обклеенные сердечками. И все праздники мирно соседствуют со сбором макулатуры, конкурсом чтецов, певцов и прочими конкурсами, проектами и выступлениями на школьных праздниках, к которым дети тоже готовятся дома. С родителями.