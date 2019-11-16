Сборная России сыграет с разницей

В субботу в Санкт-Петербурге сборная России проведет предпоследний матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором ее соперником будет лидер группы I Бельгия. Хотя фаворитами в этой игре считаются гости, у команды Станислава Черчесова есть шанс опередить их в турнирной таблице, для чего ей нужно победить со счетом 2:0 или c более крупной разницей мячей.

К домашнему матчу с Бельгией сборная России уже достигла своей главной цели в отборочном турнире, досрочно завоевав путевку в финальную часть Евро-2020, но явно почувствовала тот самый аппетит, который приходит во время еды. Да и лишь трехочковое отставание от лидера группы I, показавшего в предыдущих восьми играх максимальный результат, только разжигало его, ведь у россиян сохранилась возможность выйти на первое место и выиграть квалификацию.

С учетом того, что в Брюсселе они уступили 1:3, победа в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 или с разницей в три и более мячей позволит им опередить бельгийскую команду по личным встречам. И если вариант с разгромом первого номера мирового рейтинга представляется абсолютно нереальным, те же 2:0 в пользу хозяев поля при очень удачном стечении обстоятельств и мощной поддержке переполненных трибун «Газпром Арены» не кажутся чем-то заоблачным.

А если подопечные Станислава Черчесова обыграют Бельгию 3:1, тогда они все равно останутся вторыми по общей разнице мячей, но у них будет шанс существенно улучшить ее в последнем матче с Сан-Марино.

Между тем в том случае, если сборная России обгонит бельгийцев в отборочном цикле, она практически наверняка попадет в первую корзину при жеребьевке финального турнира Евро-2020 — в компанию к пяти другим лучшим национальным командам по итогам отбора, а значит не встретится с ними на групповом этапе. Впрочем, система предстоящего чемпионата Европы, у которого будет аж 12 хозяев, изначально не предполагает, что Россия, входящая в эту дюжину стран, окажется в одной группе с Италией, Испанией, Англией, Нидерландами и Германией, где также пройдет континентальное первенство. Не сыграют россияне на предварительном этапе и с Украиной, но уже по политическим причинам.

Хотя даже при таком раскладе они могут получить сложную группу с той же Бельгией или Францией в качестве вторых сеяных. Кстати, вторая корзина тоже обещает быть достаточно сильной, так что для России важно попасть как минимум в нее — если не с первого, то со второго места в группе, но такой чести удостоятся только две сборные из десяти, которые финишируют на этой позиции. Вообще участники Евро-2020 будут расфасованы по четырем корзинам — по шесть в каждой. И российская команда на данный момент условно находится как раз во второй.

Кроме того, победа над Бельгией может дать россиянам серьезную прибавку в рейтинге FIFA, что уже повлияет на посев при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Пока они лишь 37-е в мире и 23-и в Европе, а с такими показателями могут очутиться в третьей корзине и соответственно получить двух более рейтинговых соперников при том, что на мировое первенство отбор гораздо жестче, чем на европейское,—UEFA делегирует на турнир в Катаре всего 13 команд.

Футбольные аналитики в субботнем противостоянии отдают предпочтение все-таки сборной Бельгии. Букмекеры принимали ставки на ее победу в среднем с коэффициентом 2 (примерно 49% вероятности). Коэффициенты на успех российских футболистов и на ничью составляли соответственно 3,80 (26%) и 3,85 (25%). И такие оценки давались еще до того, как стало известно, что встречу в Санкт-Петербурге пропустит один из столпов команды Черчесова Александр Головин. Несмотря на оптимистические прогнозы врача сборной России Эдуарда Безуглова, который говорил, что повреждения у полузащитника «Монако» нет, а есть лишь «перегрузочные явления в паховой области», игрока не удалось подготовить к матчу даже в щадящем тренировочном режиме. А ведь еще из-за травм не помогут Денис Черышев и Дмитрий Баринов, который весьма убедительно смотрелся в «Локомотиве» на месте опорника, в том числе в Лиге чемпионов.

Бельгийцы же, наоборот, приехали практически в оптимальном составе. У себя в Брюсселе они, помнится, без вопросов разобрались с россиянами даже в отсутствие таких классных исполнителей, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Аксель Витсель.

Для россиян это, правда, был первый матч не только в отборочном цикле, но и в 2019 году. Да и состоялся он в марте, в традиционно сложный период для отечественных футболистов, которые только набирают форму после длительной зимней паузы. По ходу квалификации сборная России, хочется надеяться, прибавила, одержав семь побед подряд с общим счетом 26:1, и сейчас лучше готова к соперничеству с лидером рейтинга FIFA — прежде всего ментально. Возможно, получится компенсировать или минимизировать кадровые потери.

Как будет играть Россия с Бельгией? Завесу тайны чуть приоткрыл Алексей Миранчук, сказавший в интервью Rfs.ru:

«Заостряли внимание на обороне, на том, какие зоны нужно закрывать, как выходить в атаку».

Алексей Ионов отметил, что игра сборной будет базироваться на трех китах — «дисциплина, выполнение установки, самоотдача». Должен придать сил, по словам российских футболистов, и фактор своего поля. А по мнению капитана команды Артема Дзюбы, в матче с бельгийцами придется много бегать и много думать.

Александр Ильин