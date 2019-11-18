ЦБ поделился сообщениями с НРД

Банк России намерен развивать свою систему передачи финансовых сообщений совместно с партнером. В качестве сервис-бюро системы сейчас тестируется Национальный расчетный депозитарий (НРД). Подключиться к российскому аналогу SWIFT через НРД окажется дешевле, что будет интересно небольшим банкам и компаниям. Вместе с тем такой подход снизит издержки ЦБ, но позволит НРД заработать на дополнительных сервисах.

Банк России принял решение развивать систему передачи финансовых сообщений (СПФС), российский аналог SWIFT, совместно с Национальным расчетным депозитарием. Об этом на семинаре по развитию платформы «Транзит 2.0» на прошлой неделе сообщил заместитель начальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Загуменнов. Представитель ЦБ пояснил, что для регулятора «достаточно дорого держать гигантский штат архитекторов», которые будут детально изучать все операции и создавать интерфейсы. По его словам, сервисное бюро может взять на себя заботу о тех организациях, для которых «сервис ЦБ дорог, неудобен, сложен, и сможет предоставить им более быстрое и дешевое подключение». Услуги такого сервис-бюро будет предоставлять НРД. «Сейчас выходим на стадию тестирования такого сервиса»,— сказал господин Загуменнов.

СПФС создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT в результате санкций. По данным ЦБ, в 2018 году пользователями СПФС было направлено 5,4 млн сообщений. Доля СПФС в настоящее время составляет около 15% от внутрироссийского трафика в SWIFT. По данным ЦБ, через СПФС передается около 50 тыс. сообщений в день.

Как сообщил управляющий директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам, у Банка России достаточно серьезные требования к инфраструктуре на стороне клиента при подключении СПФС. Это требования к провайдерам услуг связи, к шифровальному оборудованию, программному обеспечению, а стоимость таких решений может достигать десятков миллионов рублей. «Не для всех банков и компаний такое подключение является экономически обоснованным»,— указывает господин Нам. Вместе с тем, по его словам, у НРД, как центрального депозитария, «вся эта инфраструктура уже выстроена, к СПФС по требованиям Банка России мы подключились». НРД рассчитывает, что клиентами станут те банки и корпорации, которые еще не присоединились к СПФС. Как ожидает Александр Нам, «тестирование будет завершено до конца года» и в начале следующего года НРД сможет «начать подключать новых клиентов».

Тариф Банка России за передачу сообщения в СПФС составляет 1 руб. (до 500 сообщений в день) и более 80 коп. (свыше 500 сообщений). Как сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, за работу в качестве сервис-бюро НРД будет выплачивать Банку России лишь утвержденные тарифы за сообщения. Как рассказал “Ъ” господин Нам, тарифы для клиентов сервис-бюро будут такие же, как и у прямых участников СПФС. «Скорее всего, сервис-бюро будет зарабатывать на конвертации форматов и перенаправлении сообщений между различными сетями через единый интерфейс»,— сказал он.

Зампред правления МКБ Сергей Путятинский считает, что подключение НРД к СПФС в качестве сервис-бюро по аналогии с сервис-бюро SWIFT упростит жизнь небольшим банкам и организациям. Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов отмечает, что концепция коллективного подключения пользователей СПФС на базе НРД способствует снижению издержек и повышению безопасности взаимодействия.

В свою очередь, президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов указывает, что при запуске СПФС «риски отключения российских банков от SWIFT были значительно выше», сейчас же наибольший объем финансовых сообщений идет со стороны крупных банков, которые используют для этого SWIFT. «Возможно, регулятор будет всячески стимулировать крупные банки проводить сообщения через свою систему»,— считает господин Мамонтов.

Полина Смородская