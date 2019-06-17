Нерезиденты не спешат в депозитарий

Иностранные клиенты Raiffeisen Bank International (RBI) получили возможность торговать на Московской бирже быстрее и дешевле: RBI, который осуществляет учет и хранение бумаг за рубежом, первым открыл счет иностранного номинального держателя в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Участники сделки считают, что новая модель снижает риски и расходы инвесторов, так как в сделке отсутствует дополнительное звено в виде российского посредника для учета бумаг. Однако российские финансисты сомневаются, что подобная практика станет массовой.

RBI стал первым иностранным кастодианом, получившим прямой доступ к российскому рынку ценных бумаг, сообщили “Ъ” в НРД. Кастодиан — финансовый агент, обычно банк, по поручению клиента принимающий в доверительное хранение ценные бумаги. «Возможность открытия иностранными компаниями счетов номинального держателя в НРД означает диверсификацию каналов доступа инвесторов на российский рынок»,— пояснил глава НРД Эдди Астанин. Хранение активов напрямую в центральном депозитарии снижает уровень рисков и издержек, увеличивает скорость совершения операций. Руководитель группы по обслуживанию ценных бумаг RBI Аттила Салай-Берзевици отмечает, что новая модель «будет стимулировать инвестиции в российский рынок ценных бумаг».

Эдди Астанин, председатель правления НРД, в интервью агентству «Интерфакс» 13 июля 2017 года Обсуждаемая модель либерализации доступа к рынку создаст условия для минимизации рисков

Открывать счета иностранного номинального держателя в НРД стало возможно после внесения в августе 2018 года изменений в закон «О центральном депозитарии». В начале 2017 года с инициативой о реализации таких изменений выступил Минфин (см. “Ъ” от 7 февраля 2017 года). Еще в июле 2016 года господин Астанин в интервью «Интерфаксу» указывал на заинтересованность в новой схеме взаимодействия с российской инфраструктурой рынка ценных бумаг со стороны нескольких крупнейших глобальных игроков. Действующее на тот момент законодательство позволяло им обслуживать своих клиентов на российском рынке только через посредников.

Однако схема так и не стала популярной. RBI оказался единственным иностранным кастодианом, открывшим счет иностранного номинального держателя в НРД. Очереди из других участников, желающих в ближайшее время повторить опыт, нет, уточняют в центральном депозитарии. В крупнейших глобальных банках-кастодианах BNY Mellon, Citibank, Credit Suisse, UniCredit Bank отказались от комментариев. В JP Morgan и SEB на запрос “Ъ” не ответили.

Российские финансовые организации, преимущественно банки, которые сейчас обслуживают иностранных инвесторов на местном рынке, полагают, что в ближайшее время других аналогичных сделок ожидать не стоит. «Работая в этой индустрии, я слышал о заинтересованности только одного участника, которого вы и имеете в виду»,— говорит директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов.

По словам старшего вице-президента, начальника депозитария ВТБ Надежды Ушаковой, иностранные кастодианы достаточно консервативны в выборе провайдеров на российском рынке, у них уже есть налаженные процедуры работы через счета иностранного номинального держателя в отечественных депозитариях. «Выстраивание новых процессов взаимодействия очень трудозатратно»,— говорит она. Специфика работы центрального депозитария заключается в предоставлении одинаковых операционных условий всем клиентам. Поэтому согласование и выстраивание новых бизнес-процессов взаимодействия занимает очень продолжительное время, поясняет госпожа Ушакова. По словам господина Братанова, центральному депозитарию надо переоценить модель риск-менеджмента (в части операционных, налогово-агентских и комплайенс-рисков). При этом эксперты указывают, что среди иностранных инвесторов не так много игроков, заинтересованных в работе на российском рынке, а тем, кто в этом заинтересован, привычно работать по устоявшейся модели.

Мария Сарычева