Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США. Предполагается, что гражданин РФ пытался пересечь границу с Мексикой. О том, с какой стороны он пытался пересечь границу, в сообщении не уточняется.

Около 19:15 по местному времени (9:15 мск) сотрудник пограничной службы попытался задержать человека к востоку от города Люквилл, штат Аризона (находится на границе с Мексикой). Между ними произошла потасовка, из-за чего американский пограничник применил оружия. Россиянин доставлен на вертолете в больницу города Феникс, где находится до сих пор, ранения не представляют угрозу его жизни. Пограничник также не получил серьезных травм.

«В настоящий момент ФБР и погранично-таможенная служба США расследуют инцидент. Никакой другой информации сейчас нет»,— говорится в заявлении.

Позже Генеральное консульство России в Хьюстоне заявило, что находится в контакте с полицией Аризоны и намерено получить доступ к россиянину. Им, по заявлению дипмиссии, оказался Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения. В настоящее время он находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона.