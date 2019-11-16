Конкуренция за выборы

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, курирующий гражданское общество, в пятницу сообщил, что покинет пост. По сведениям “Ъ”, его место может занять депутат Госдумы Александр Хинштейн. Кроме того, в партии обсуждается ряд перестановок, в результате которых кураторство над выборными кампаниями может перейти в руки новых управленцев. В частности, свой пост может покинуть ветеран генсовета партии Виктор Селиверстов, курирующий выборные кампании.

В пятницу заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, курирующий гражданское общество, сообщил в Instagram о своей отставке. «Действительно, я оставляю этот пост,— прокомментировал он появившуюся в СМИ информацию.— Решение обсуждалось со мной еще в октябре. Но не в моем стиле говорить о чем-то раньше времени».

Источники “Ъ” сообщили, что в качестве наиболее вероятного преемника Евгения Ревенко обсуждается кандидатура депутата Госдумы, члена президиума генсовета ЕР Александра Хинштейна, однако финальное решение пока не принято. По их словам, этот вопрос будет решен на уровне председателя партии Дмитрия Медведева к съезду ЕР (пройдет 23 ноября). Александр Хинштейн не ответил на вопросы “Ъ” относительно возможного назначения.

Кроме того, по информации “Ъ”, в выборном блоке центрального аппарата партии, возможно, произойдет ряд перестановок. Сейчас ключевым сотрудником аппарата, занимающимся выборными кампаниями, является руководитель управления региональной и технологической работы партии в ранге замглавы исполкома Андрей Парфенов. По одной из версий, ему придется поделиться полномочиями с Романом Любарским.

Андрей Парфенов работает в партии с 2007 года, замглавы исполкома стал в 2012 году. Роман Любарский — выходец из Нижегородской области, там же начал свою партийную карьеру в 2008 году. Затем перешел на работу в ЦИК партии на должность заместителя руководителя управления партийного строительства. С 2012 по 2016 год работал в аппарате полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 4 февраля 2016 года — министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. По словам одного из собеседников “Ъ”, близкого к администрации президента, нынешние сотрудники внутриполитического блока администрации президента высоко оценивают его способности политтехнолога.

Источники “Ъ” в партии утверждают, что Роман Любарский может возглавить новое электоральное подразделение в центральном исполкоме партии. По словам собеседников “Ъ”, в этом случае он будет отвечать за избирательные кампании. Однако вопрос о назначении господина Любарского пока не решен. По информации “Ъ”, назначение обсуждается лидерами ЕР и в администрации президента. «Есть вероятность, что в сферу Романа Любарского войдут другие вопросы»,— считает один из собеседников “Ъ”.

В экспертном сообществе говорят о возможности назначения в исполком вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова. Он будет заниматься «региональным блоком», то есть связями с региональными организациями партии.

Источники “Ъ” в партии также не исключают скорый уход со своей позиции ветерана федеральной ЕР — заместителя секретаря генсовета Виктора Селиверстова. С 1998 по 2004 год Виктор Селиверстов служил заместителем префекта СЗАО Москвы. С 2004 по 2012 год был руководителем регионального исполкома московского отделения ЕР. С 2009 года — депутат Мосгордумы. В 2012 году Виктор Селиверстов был назначен замначальника управления по внутренней политике АП, где, в частности, курировал работу московских властей. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы и назначен на должность заместителя секретаря генсовета ЕР. На этих должностях господин Селиверстов отвечал за проведение выборных кампаний. Возможно, господин Селиверстов возглавит межрегиональный координационный совет партии по ЦФО. Источники “Ъ” считают, что богатый управленческий опыт господина Селиверстова поможет партии добиться электоральных успехов в ключевом федеральном округе на выборах 2021 года. Виктор Селиверстов не подтвердил “Ъ” информацию о своем возможном уходе с поста, однако не исключил, что такое решение может быть принято на съезде партии.

У секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака есть еще два заместителя — Ольга Баталина и Александр Грибов. Первая занимается партийными проектами, а второй — идеологией, информационной политикой и выборами. Источники “Ъ” полагают, что их функционал также может быть изменен.

Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что создание отдельного подразделения, занимающегося только избирательными кампаниями, в составе ЦИК ЕР будет означать ослабление позиций Андрея Парфенова. В особенности если потенциальный руководитель нового управления также получит статус замглавы исполкома. Она сравнивает кадровую логику этого решения с недавней информацией о возможном переходе замглавы исполкома Максима Руднева, отвечающего за партийные проекты, на должность главы московского регионального исполкома партии (см. “Ъ” от 7 ноября). «Такое решение скорее из разряда бюрократических, нежели управленческих. Смысл создания фактически дублирующего подразделения в большей степени продиктован логикой схватки за влияние, позицию и будущие бюджеты, нежели направлен на эффективность и результат»,— заключает эксперт.

«Проблему с выборами и низкими рейтингами ЕР этим не решить. Если ситуация в стране будет оставаться такой же сложной, как сейчас, никаких улучшений электоральной ситуации просто быть не может. Прежде всего надо решать проблему недовольства и создавать площадки для тех, кто в политике не представлен»,— комментирует эти идеи политолог Александр Кынев.

Андрей Винокуров, Глеб Цейтлин, Ангелина Галанина