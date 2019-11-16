К арбитрам применят бизнес-подход

Российский футбольный союз (РФС) анонсировал реформу судейства в футболе, качество которого в нынешнем сезоне постоянно вызывает нарекания. Первым шагом стала утвержденная вчера на заседании исполкома РФС смена руководителя Судейского комитета — место Николая Левникова занял генеральный директор «Сбербанк Капитала» Ашот Хачатурянц, на которого и возложена ключевая работа по реформированию судейства. В дальнейшем, по словам президента РФС Александра Дюкова, произойдет разделение департамента судейства и инспектирования на две структуры. Но еще раньше может случиться отставка его руководителя Александра Егорова. Кроме того, господин Дюков анонсировал изменение схемы оплаты труда арбитров. От фиксированной ставки РФС намерен перейти к дифференцированной, с тем чтобы доходы судей достигли нескольких миллионов рублей в год.

В пятницу состоялось заседание исполкома РФС, на котором был дан старт анонсированной еще в сентябре реформе судейства в российском футболе. Исполком, как сообщил президент РФС Александр Дюков, поддержал концепцию и стратегию развития судейства. Первым практическим шагом на пути реализации реформ стала смена руководителя Судейского комитета РФС. Место Николая Левникова занял генеральный директор «Сбербанк Капитала» Ашот Хачатурянц. Александр Дюков объяснил эту перестановку тем, что «основным участником работы по разработке новой концепции судейства был Хачатурянц».

Ашот Хачатурянц до июня этого года, когда он вошел в состав Судейского комитета, не занимал постов в футбольных структурах.

Как считают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, его приглашение было обусловлено не только наличием у него солидного опыта работы в качестве топ-менеджера, но еще и тем, что руководство РФС хотело видеть во главе Судейского комитета человека, не связанного ни с клубами, ни с судьями и не рассматривающего работу в РФС как источник дохода.

По словам источников “Ъ”, именно Судейский комитет, который сейчас мало вовлечен в оперативное управление судейским корпусом, станет в результате реформы ключевой судейской структурой.

Кадровые перестановки возможны и в департаменте судейства и инспектирования, занимающегося непосредственно назначением судей и инспекторов на матчи. Сейчас им руководит Александр Егоров. Ему, как сообщил президент РФС, дано время до 19-го тура чемпионата РПЛ, заключительные матчи которого состоятся 8 декабря, чтобы улучшить качество судейства. «Затем будут подведены итоги и приняты решения»,— сказал господин Дюков. Но он отметил, что было бы несправедливо адресовать вопросы исключительно Александру Егорову. «Не Егоров выходит на поле со свистком, а те арбитры, которые были подготовлены нашей системой»,— подчеркнул он.

Как бы то ни было, а части своих полномочий Александр Егоров лишится, даже если останется на посту. Дело в том, что РФС планирует разделить департамент судейства и инспектирования на две структуры. В ведении одной будет назначение судей, другой — инспекторов матчей. Такой шаг выглядит логичным, учитывая еще одну инициативу РФС — создание рейтинга судей. Его объективное формирование было бы затруднительным, если бы и рефери, и призванные оценивать их инспекторы работали в одной структуре.

В РФС пока лишь в общих чертах рассказали о том, как будет высчитываться судейский рейтинг. Известно, что при его составлении будет учитываться множество параметров, начиная с наличия или отсутствия претензий к работе арбитров, заканчивая оценкой их деятельности в СМИ. Но господин Дюков дал понять, что рейтинг является важнейшим аспектом реформы. Ведь именно основываясь на нем, предполагается назначать судей на матчи.

Помимо кнута в виде усиления контроля РФС предусмотрел и пряник. Александр Дюков анонсировал значительное увеличение доходов судей.

Сейчас доход арбитров формируется из собственно зарплаты, составляющей 30 тыс. руб. в месяц, и оплаты за обслуженные матчи. Это еще по 115 тыс. руб. за каждую игру. За сезон топ-арбитры обычно обслуживают около полутора десятков матчей РПЛ. То есть их годовой доход составляет около 2 млн руб. Александр Дюков отметил, что этот уровень «уже не является адекватным». По словам президента РФС, гарантированную зарплату судьям сохранят, но большую часть дохода они будут получать за работу на матчах и в качестве бонусов. «Основная часть компенсации будет формироваться в зависимости от качества судейства»,— сказал он. В РФС не сообщили, насколько именно будут увеличены выплаты судьям, но, по словам источников “Ъ”, речь идет о том, чтобы они зарабатывали «по несколько миллионов рублей в год» и «им было что терять».

Отметим, что тема качества судейства по ходу нынешнего первенства РПЛ зачастую затмевает сам футбол. Причем проблемы носят не эпизодический, а хронический характер. Клубы лиги еще в сентябре обращались в РФС с претензиями к качеству судейства. Их не устраивали «различия в трактовке» одинаковых эпизодов и «странности» в назначениях арбитров. Однако должной реакции от департамента судейства и инспектирования им добиться не удалось, и практически каждый тур национального первенства сопровождался судейскими скандалами.

Александр Петров